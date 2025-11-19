    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als...

    Für Sie zusammengefasst
    • Innovation erfordert klare Regeln und Verantwortung.
    • FMA fördert nachhaltige Entwicklung im Finanzsektor.
    • MiCAR schafft einheitliche Standards für Krypto-Dienstleister.

    APA ots news: FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als Schlüssel für einen starken Finanzplatz

    Finanzmarktaufsicht bietet im Rahmen der Fintech Week Austria Panels und Keynotes mit hochkarätigen Speaker:innen

    Wien (APA-ots) - Innovation ist ein globaler Treiber für die Finanzmärkte - doch
    nachhaltiger Fortschritt braucht aus Sicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) klare Regeln und Verantwortung. Das betonte FMA-Vorständin Mariana Kühnel heute zur Eröffnung des FMA Fintech Day im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) in Wien.

    "Für die FMA ist Innovation Chance und Risiko. Sie ist ein Faktum und braucht Raum. Als Partner auf Augenhöhe fördern wir Innovation, aber handeln entschlossen, wenn Standards nicht eingehalten werden. Diese Klarheit und Sicherheit dient allen Marktteilnehmern. Aufsicht und Industrie müssen gemeinsam sicherstellen, dass Innovation verantwortungsvoll und nachhaltig voranschreitet, ohne Fortschritt zu behindern."

    Die FMA nimmt damit eine europäische Vorreiterrolle bei der Umsetzung der EU-Kryptowerte-Verordnung MiCAR ein. Sie hat frühzeitig umfassende Leitlinien veröffentlicht und klar gesagt, was von Kryptowerte-Dienstleistern (CASPs) in Österreich erwartet wird: "Boots on the ground" - echte Strukturen und Personen, keine Briefkastenfirmen; solide Governance; und Transparenz und Integrität bei Verbraucherschutz und der Prävention von Geldwäsche und Marktmanipulation. Damit fördert die FMA auch das Vertrauen in den Markt bei Unternehmen und Konsument:innen.

    Diese Standards erwartet die FMA auch im europäischen Binnenmarkt, ortet hier aber noch Nachholbedarf bei der Implementierung der MiCAR, so Kühnel. Die FMA hat dazu vor einigen Wochen ein gemeinsames Positionspapier mit der italienischen und der französischen Marktaufsicht veröffentlicht.

    "MiCAR ist ein wichtiger Schritt zu einheitlichen Regeln für Krypto-Dienstleister in Europa. Damit das Level Playing Field gelingt, braucht es aber noch mehr Einheitlichkeit in der Umsetzung", so Kühnel.

    Das Programm des FMA Fintech Day beleuchtet aktuelle
    Herausforderungen und Chancen rund um MiCAR, Kryptowerte, Künstliche Intelligenz, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Tokenisierung. In Panels und Keynotes diskutieren Expert:innen aus Aufsicht, Praxis und Wissenschaft, wie Regulierung und Innovation gemeinsam einen sicheren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Europa ermöglichen.

    Weitere Speaker:innen und Panelist:innen des FMA Fintech Day 2025:

    Marianne Jarlaud, Autorité des Marchés Financiers

    Philipp Bohrn, Bitpanda

    Georg Harer, Bybit EU

    Christian Wolf, Raiffeisen Bank International

    Martin Hanzl, EY Law Austria

    Elisabeth Reiner, EY Law Austria

    Özge Almasulu-Esatbeyolu, Bundesministerium für Finanzen

    Clara Guerra, Regierung Liechtenstein

    Stefan Härtner, FINMA (Schweiz)

    Martin Miernicki, Universität Graz

    Birgit Puck, FMA

    Stefan Tomanek, FMA

    Ralph Rirsch, FMA

    Florian Pekler, FMA

    Weitere Infos und Links:

    Gemeinsames Positionspapier zur MiCAR von FMA, AMF und Consob

    Informationen der FMA zur MiCAR

    Programm des FMA Fintech Day und der Fintech Week Vienna

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

