Euro bewegt sich kaum - Fed-Protokoll und US-Jobdaten im Fokus

Die Anleger an den Finanzmärkten agierten zur Wochenmitte vorsichtig. Sie warteten zum einen auf die Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia , die Signale zum Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) liefern dürften. Sorgen angesichts der hohen Bewertungen von Unternehmen, die mit KI Geld verdienen wollen, hatten zuletzt für Abwärtsdruck an den Börsen gesorgt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung stabilisierte sich nach seinen jüngsten Kursverlusten weiter und notierte am Vormittag bei 1,1576 US-Dollar. Damit bewegte sich der Eurokurs auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt.

Zum anderen richtete sich der Fokus auf das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Dieses dürfte ebenso wie die am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für September wichtige Erkenntnisse hinsichtlich einer möglichen weiteren Leitzinssenkung im Dezember liefern.

Die Jobdaten werden wegen des mittlerweile beendeten, teilweisen Regierungsstillstands in den USA mit Verspätung veröffentlicht. Sie sind wichtig, weil die Notenbank Fed wegen ihres doppelten Mandates sowohl für stabile Preise als auch für einen gesunden Arbeitsmarkt sorgen soll.

Das britische Pfund reagierte indes kaum auf jüngste Preisdaten aus Großbritannien. Dort war die vergleichsweise hohe Inflationsrate im Oktober im Jahresvergleich zwar etwas weniger deutlich zurückgegangen als erwartet. Dennoch dürfte die Bank of England auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember den Leitzins senken, schrieb Rob Wood, leitender Volkswirt für die britische Wirtschaft bei Pantheon Macroeconomics. Denn die Inflation im wichtigen Dienstleistungssektor verlangsame sich stärker als von den Währungshütern erwartet./la/jkr/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 157,2 auf Tradegate (19. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +29,75 %/+48,73 % bedeutet.



