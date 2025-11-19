    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Entspannung im China-Streit

    Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

    • Niederlande geben Kontrolle über Nexperia zurück.
    • Wirtschaftsminister Karremans bestätigt Entscheidung.
    • Entgegenkommen gegenüber China im Chipkonflikt.
    Entspannung im China-Streit - Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
    DEN HAAG (dpa-AFX) - Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit./xx/DP/mis

     

    Entspannung im China-Streit Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit.