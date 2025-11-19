    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schweizer Bergdorf droht neuerlich ein Felssturz

    Für Sie zusammengefasst
    • Felssturzgefahr in Brienz: 150.000 m³ drohen abzugehen.
    • Möglicher Schuttstrom könnte bis zu 1 Million m³ erreichen.
    • Dorf wurde bereits 2023 wegen Gerölllawine geräumt.

    BRIENZ (dpa-AFX) - Im Schweizer Bergdorf Brienz droht ein neuerlicher Felssturz. Geologen erwarten nach Angaben der Gemeinde, dass sich in den nächsten Tagen bis zu 150.000 Kubikmeter Fels oberhalb des Orts lösen könnten. Die Menge entspreche etwa 150 Einfamilienhäusern.

    Im ungünstigen Fall könnte die abbrechende Masse eine weitere Schutthalde in Bewegung bringen. Dadurch könnte ein Schuttstrom von bis zu einer Million Kubikmeter Material entstehen. "Teile des Dorfes könnten dadurch getroffen werden", teilte die Gemeinde weiter mit. Möglich sei aber auch, dass das Geschehen keine weiteren Auswirkungen habe.

    Das Dörfchen war wegen einer drohenden gewaltigen Gerölllawine im Mai 2023 geräumt worden. Wenige Wochen später stürzten 1,2 Millionen Kubikmeter Felsmassen talwärts und verfehlten den Ort nur knapp. Die rund 80 Einwohner konnten im Juli 2023 zurückkehren, aber im November 2024 war die Lage erneut so ernst, dass wieder eine Räumung angeordnet wurde./mrd/DP/mis





