SMA Solar Technology Aktie legt weiter zu - 19.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,82 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,54 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,65€, mit einem Plus von +5,82 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SMA Solar Technology über einen Zuwachs von +34,05 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +6,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +132,43 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,57 % 1 Monat +35,90 % 3 Monate +34,05 % 1 Jahr +149,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertungen und fundamentale sowie technische Aspekte der SMA Solar Technology Aktie. Es gibt Optimismus durch Analystenbewertungen und stabile Kurse, aber auch Skepsis wegen negativer Nachrichten und unklarer Zahlen. Die Meinungen variieren hinsichtlich zukünftiger Kursziele und der Marktaussichten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd.EUR € wert.

Im XETRA-Handel geht es um fast 7 % nach oben - kein Wunder: JEFFERIES hat soeben eine Hochstufung von SMA SOLAR von Hold auf Buy veröffentlicht. Dabei wurde das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Aus der Studie des Analysehauses geht hervor, …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.