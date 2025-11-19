Alphabet Aktie auf Rekordkurs: Der Kampf um die KI-Spitze hat begonnen!

CEO Sundar Pichai beschreibt Gemini 3 als "nützlich statt schmeichelhaft" und betont, dass die KI die Absichten der Nutzer besser verstehen kann. Das Modell soll dabei weniger Anweisungen benötigen und zugleich präzisere, nuanciertere Antworten liefern.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat die neueste Generation ihres künstlichen Intelligenz Modells vorgestellt: Gemini 3. Das Unternehmen positioniert das System als direkte Antwort auf die Fortschritte von OpenAI und will damit seine technologische Führungsrolle behaupten.

Die Alphabet Aktie beendete den Mittwoch drei Prozent höher bei 292,81 US-Dollar und markierte damit einen neuen Rekordschlusskurs. Das Unternehmen ist damit kurz davor, Microsoft bei der Marktkapitalisierung vom dritten Platz in den Vereinigten Staaten zu verdrängen.

Integration in Google Produkte

Gemini 3 wird schrittweise in Googles KI-Suchprodukte, die Gemini App und professionelle Dienste wie Vertex AI sowie die Gemini API integriert. Die Gemini App erreicht bereits 650 Millionen Nutzer monatlich.

Neben Gemini 3 präsentierte Google auch Antigravity, eine neue Plattform für aufgabenorientiertes, sprachgestütztes Programmieren. Google Labs beschreibt die Plattform als "vibe coding" Erfahrung, die Interfaces, Visualisierungen und interaktive Erklärungen generieren kann – ähnlich einem digitalen Magazin. Die Lösung richtet sich sowohl an Entwickler als auch an Unternehmen und erlaubt unter anderem die Erstellung von interaktiven Simulatoren, die Analyse von Industrievideos oder die Generierung von HR-Inhalten wie Onboarding-Modulen.

Milliardenschwere Konkurrenz im KI-Rennen

Die Einführung von Gemini 3 erfolgt in einem Umfeld rasant steigender Investitionen in künstliche Intelligenz. Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta werden in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 380 Milliarden US-Dollar in ihre KI-Infrastrukturen stecken. Gemini 3 soll nicht nur mit den Fortschritten von GPT-5 bei OpenAI mithalten, sondern auch die KI-Systeme von Google durchsetzungsfähiger und weniger konsensorientiert machen.

Sundar Pichai unterstreicht Googles Ambitionen:

"Mit Gemini 3 wollen wir unsere technologische Führungsrolle wiederherstellen und KI über unsere gesamte Infrastruktur verbreiten."

Mit der Markteinführung von Gemini 3 stellt Google einmal mehr unter Beweis, dass der Kampf um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz in eine neue, hochdynamische Phase eingetreten ist.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 248,7EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.

