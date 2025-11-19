Videoausblick
Nvidia: Der Stern sinkt schon, egal wie die Zahlen ausfallen!
Der Stern des derzeit noch wertvollsten Unternehmens der Welt ist aber bereits im Sinken begriffen - Uund das aus zwei Gründen
Die Märkte warten gespannt auf die Zahlen von Nvidia, nachdem die KI-Euphorie zuletzt immer stärker in sich zusammengebrochen ist. Und natürlich wird Nvidia-Chef Huang wieder alle Register ziehen, damit die Zahlen die Erwartungen übertreffen - aber das verhindert nicht, dass der Stern des derzeit noch wertvollsten Unternehmens der Welt bereits im Sinken begriffen ist! Und das aus zwei Gründen. Erstens: die Konkurrenz aus China arbeitet im KI-Bereich viel effizienter, mit weniger Kosten und weniger Energieaufwand. Und zweitens: die Konkurrenz aus den USA in Gestalt von Google ist mit dem neuen Gemini 3 nun unangefochtener KI-Anführer - und die brauchen keine Nvidia-Chips (GPU), sondern nutzen TPUs, die deutlich effizienter und günstiger sind..
Hinweise aus Video:
1. Nvidia Aktie vor Zahlen: KI sorgt für Zittern am Aktienmarkt
2. „In China zählt nur noch Überleben“ – Branchenveteran über Immobilienmarkt
3. Webinar "Nvidia-Entscheidung: Crash oder KI-Rally"? (19.11.2025, 18.30Uhr)
Anmeldung: https://finment.com/fmwnov25
Das Video "Nvidia: Der Stern sinkt schon, egal wie die Zahlen ausfallen!" sehen Sie hier..