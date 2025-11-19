    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    953 Aufrufe 953 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Nvidia: Der Stern sinkt schon, egal wie die Zahlen ausfallen!

    Der Stern des derzeit noch wertvollsten Unternehmens der Welt ist aber bereits im Sinken begriffen - Uund das aus zwei Gründen

    Die Märkte warten gespannt auf die Zahlen von Nvidia, nachdem die KI-Euphorie zuletzt immer stärker in sich zusammengebrochen ist. Und natürlich wird Nvidia-Chef Huang wieder alle Register ziehen, damit die Zahlen die Erwartungen übertreffen - aber das verhindert nicht, dass der Stern des derzeit noch wertvollsten Unternehmens der Welt bereits im Sinken begriffen ist! Und das aus zwei Gründen. Erstens: die Konkurrenz aus China arbeitet im KI-Bereich viel effizienter, mit weniger Kosten und weniger Energieaufwand. Und zweitens: die Konkurrenz aus den USA in Gestalt von Google ist mit dem neuen Gemini 3 nun unangefochtener KI-Anführer - und die brauchen keine Nvidia-Chips (GPU), sondern nutzen TPUs, die deutlich effizienter und günstiger sind..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.789,85€
    Basispreis
    16,03
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.700,00€
    Basispreis
    15,96
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Nvidia Aktie vor Zahlen: KI sorgt für Zittern am Aktienmarkt

    2. „In China zählt nur noch Überleben“ – Branchenveteran über Immobilienmarkt

    3. Webinar "Nvidia-Entscheidung: Crash oder KI-Rally"? (19.11.2025, 18.30Uhr)
    Anmeldung: https://finment.com/fmwnov25

     

    Das Video "Nvidia: Der Stern sinkt schon, egal wie die Zahlen ausfallen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Nvidia: Der Stern sinkt schon, egal wie die Zahlen ausfallen! Die Märkte warten gespannt auf die Zahlen von Nvidia, nachdem die KI-Euphorie zuletzt immer stärker in sich zusammengebrochen ist