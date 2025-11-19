Farbenspezialist Sto erzielt in etwa stabiles Ergebnis trotz schwacher Nachfrage
- Umsatz von Sto sinkt um 1,5 % auf 1,22 Mrd. Euro.
- Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufgeholt.
- Ziele für 2025 bestätigt, Unsicherheiten bleiben.
STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Die Schwäche der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto weiter zu. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf rund 1,22 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Auch im dritte Quartal belasteten das schwache Marktumfeld und die anhaltende Investitionszurückhaltung im Bau. Zudem hieß es, dass der Umsatz im Oktober leicht unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter den Erwartungen gelegen habe.
Dennoch gelang es Sto dank Einsparungen, den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufzuholen: Per Ende September habe das Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, hieß es. Konkrete Gewinnkennziffern nennt das Unternehmen dann erst wieder mit den Jahreszahlen.
Das Management bestätigte seine Ziele für 2025, verwies aber erneut auf erhebliche Unsicherheiten wegen der globalen Rahmenbedingungen. Zudem hätten die Wetterbedingungen üblicherweise einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Sto in den letzten Wochen eines Jahres.
Demnach soll der Konzernumsatz 1,57 Milliarden Euro erreichen nach 1,61 Milliarden 2024. Vorsteuerergebnis soll bei 50 bis 70 Millionen Euro liegen. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein Anstieg drin./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie
Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 115,4 auf Tradegate (19. November 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,36 %.
Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 291,87 Mio..
STO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STO - 727413 - DE0007274136
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Um die Klimaziele zu erreichen, dürften entsprechende Dämmmaßnahmen unerlässlich sein.
Sto als ein wesentlicher Profiteur des beabsichtigten Sonder"vermögens" für Struktur- und Umweltinvestitionen wird hingegen nirgendwo erwähnt. :confused: