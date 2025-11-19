Münchner Firma will ab 2026 humanoide Roboter bauen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Roboterspezialist Agile Robots will ab Anfang kommenden Jahres humanoide Roboter in Serie produzieren. Der Agile One soll im oberbayerischen Fürstenfeldbruck entstehen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Roboter, dessen Konstruktion mit Armen, Beinen und einem Kopf an einen Menschen erinnert, soll in industriellen Umgebungen mit anderen Robotern und auch Menschen zusammenarbeiten.

Dabei sollen ihm ein auf Industriedaten trainiertes KI-Modell und eine hochpräzise robotische Hand - Agile Robots spricht von der weltweit präzisesten - helfen. Der Roboter soll zudem auch mit Menschen kommunizieren können. Ein von Agile Robots verbreitetes Video zeigt, wie der Roboter und ein Mitarbeiter miteinander sprechen. Wie viele Roboter gebaut werden sollen und wie viele Menschen in der neuen Produktion arbeiten werden, gibt das Unternehmen zunächst nicht bekannt.