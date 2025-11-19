Politiker müssen frei reden können

SHANGHAI (dpa-AFX) - Irritationen über die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur brasilianischen Gastgeberstadt der Weltklimakonferenz werden sich nach Überzeugung von Vizekanzler Lars Klingbeil schnell ausräumen lassen. "Ich glaube, insgesamt muss man sagen, war das ein sehr guter Besuch, den der Bundeskanzler auch in Belém hatte", sagte der SPD-Politiker bei einer Reise in China.

Man sei auch dabei, mit Brasilien Projekte auf den Weg zu bringen. "Und insofern, ich habe auch wahrgenommen, dass es diese Irritation gibt, aber die werden wir sehr schnell ausräumen." Auf die Frage, ob man sich als Kanzler so äußern sollte, sagte Klingbeil: "Ich bin immer dafür, dass Politiker auch mal frei reden dürfen."