Wirtschaft
Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen
Foto: Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
"Wir erleben ja wirklich, dass die chinesische Ramschware Europa überflutet", sagte Klingbeil in Shanghai den Sendern RTL und ntv. "Da sind viele Produkte dabei, die nicht sicher sind, die nicht gut sind. Da geht es auch darum, die Verbraucher zu schützen." Zwar wolle man den Markt für chinesische Produkte offenhalten. "Aber wir haben schon Anforderungen, und da werden wir jetzt stärkeren Druck machen, dass sie auch erfüllt werden."
Klingbeil hat nach eigenen Angaben noch nie bei Temu bestellt. "Habe ich auch nicht vor", so der SPD-Politiker. Eher wolle er billige chinesische Waren für Deutsche unattraktiver machen, auch durch eine sogenannte Handling Fee, mit der jedes Paket mit einer zusätzlichen Gebühr belegt wird. Auch die 150-Euro-Zollgrenze solle abgeschafft werden.
"Wir erleben ja wirklich, dass die chinesische Ramschware Europa überflutet", sagte Klingbeil in Shanghai den Sendern RTL und ntv. "Da sind viele Produkte dabei, die nicht sicher sind, die nicht gut sind. Da geht es auch darum, die Verbraucher zu schützen." Zwar wolle man den Markt für chinesische Produkte offenhalten. "Aber wir haben schon Anforderungen, und da werden wir jetzt stärkeren Druck machen, dass sie auch erfüllt werden."
Klingbeil hat nach eigenen Angaben noch nie bei Temu bestellt. "Habe ich auch nicht vor", so der SPD-Politiker. Eher wolle er billige chinesische Waren für Deutsche unattraktiver machen, auch durch eine sogenannte Handling Fee, mit der jedes Paket mit einer zusätzlichen Gebühr belegt wird. Auch die 150-Euro-Zollgrenze solle abgeschafft werden.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der RTL Group Aktie, insbesondere um Dividenden, Aktienrückkäufe und die Auswirkungen des Streaming-Trends auf die Ertragslage.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.
SchlauerDedneu schrieb gestern 11:38
mitdiskutieren »
aus dem heutigen Finanzbericht:
..."– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026.."
..."Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr..."
time will tell...
SchlauerDedneu schrieb gestern 09:42
mitdiskutieren »
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
Not bad...
Aurcaner schrieb gestern 08:49
Die für mich wichtigsten Passagen, die dem Kurs vielleicht etwas stützen:mitdiskutieren »
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte