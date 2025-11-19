DIESER deutsche Hidden-Champion macht Bock auf mehr

Der Börsenneuling hat letzten Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlicht, die für zusätzlichen Auftrieb der Anteilsscheine sorgten. Denn der Konzerngewinn konnte um 81,3 Prozent auf 118,7 Millionen Euro gesteigert werden.

Der Konzern ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Prothetik.

Seit dem Börsengang am 09.10. haben die Aktien von Ottobock bereits um 12 Prozent zugelegt.

Im Vorjahreszeitraum hatte Ottobock noch 65,5 Millionen Euro verdient. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum von 1,16 auf 1,22 Milliarden Euro (Plus 4,6 Prozent). Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 4,2 Milliarden Euro. Unter Einberechnung der Geschäftszahlen des laufenden Jahres und der Bewertung am Markt ergibt sich ein Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 38.

Das ist verhältnismäßig niedrig, auch angesichts des internationalen Branchendurchschnitts, der ein KGV von rund 46 ausweist. Zudem ist Ottobock Branchenführer mit seinen Innovationen.

Wenn das Wachstum aber weiterhin so stark bleibt, dann dürfte auch die Bewertungsvielfache schmelzen.

Namhafte Analystenhäuser haben die Aktie in ihre Coverage aufgenommen. Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen. Bis 2028 rechnet die Bank mit einem Wachstum im Kerngeschäft von jährlich 8 Prozent.

Auch Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 86 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Bank traut Ottobock bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10 Prozent zu.

Neutral sind die Schweizer, jedenfalls was die Bewertung von Ottobock durch die UBS angeht. Sie setzten ein Kursziel von 74 Euro, das bereits am Mittwoch erreicht wurde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 73,70EUR auf Tradegate (19. November 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.