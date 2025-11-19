TAO ETP von Safello an der SIX Swiss Exchange gelistet

STOCKHOLM, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Safello, die führende Kryptobörse in den nordischen Ländern, gibt bekannt, dass das Unternehmen sein physisch besichertes und abgesichertes TAO Exchange Traded Product (ETP) an der SIX Swiss Exchange notiert hat. Das ETP kann ab sofort auf europäischen Handelsplattformen und über Online-Broker gehandelt werden.

Das Produkt der Marke Safello mit dem Namen „Safello Bittensor Staked TAO ETP" wird von der DDA ETP AG im Rahmen der Anfang dieses Jahres geschlossenen Partnerschaftsvereinbarung ausgegeben und ist jetzt an der SIX Swiss Exchange gelistet und kann in US-Dollar gehandelt werden. Der Handel beginnt bei Markteröffnung unter dem Ticker STAO, die Verwaltungsgebühr beträgt 1,49 %.

Das Safello Bittensor Staked TAO ETP, das Anlegern ein reguliertes Engagement in Bittensor (TAO) in einem vertrauten börsengehandelten Format bieten soll, ist zu 100 % physisch mit Staked TAO unterlegt. Anleger erhalten direkten Zugang zu den Kursen von TAO und profitieren gleichzeitig von On-Chain-Staking-Prämien, abzüglich der Gebühren für Dienstleister. Diese Prämien werden automatisch in das Produkt reinvestiert und spiegeln sich in seinem Nettoinventarwert (NAV) wider, wodurch eine Gesamtrenditestruktur ermöglicht wird.

Wie bereits mitgeteilt, erhält Safello eine Umsatzbeteiligung auf Basis des verwalteten Vermögens (AUM), jedoch können die finanziellen Auswirkungen für Safello noch nicht abgeschätzt werden.

Zertifizierter Berater

Amudova AB fungiert als zertifizierter Berater von Safello.

Safello ist die führende Kryptowährungsbörse in den nordischen Ländern mit über 418.000 Nutzern und wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kryptowährungen für jedermann zugänglich zu machen. Safello bietet eine sichere und nahtlose Lösung für den Kauf, Verkauf, die Speicherung, Einzahlung und Auszahlung von Kryptowährungen direkt aus der Blockchain – alles durch reibungslose Transaktionen mit sofortiger Lieferung. Safello AB ist in Schweden tätig und als Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen gemäß MiCA zugelassen. Die Muttergesellschaft, Safello Group AB, ist seit 2021 am Nasdaq First North Growth Market notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.safello.com.

