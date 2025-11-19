    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 38,56EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Christopher Tong
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
