Roboter OTTO gewinnt renommierten IERA Award 2025

Frankfurt (ots) - Der "Award for Innovation, Entrepreneurship, Robotics &

Automation" (IERA) 2025 geht an OTTO by Rockwell Automation für die wegweisende

Entwicklung von "OTTO", einem autonomen mobilen Roboter (AMR). "OTTO" ist der

erste AMR, der für die Handhabung schwerer Lasten in Fabriken in Roboterflotten

mit mehr als 100 Einheiten gebaut wurde. Damit stellt er einen technologischen

Meilenstein in der professionellen Servicerobotik dar.



OTTO-Roboter sind für die Automatisierung der Materialhandhabung konzipiert. Sie

transportieren Teile, Paletten und Vorräte ohne menschliches Zutun durch

Fabrikhallen. Technisch setzen sich die Systeme aus der Fahrzeug-Hardware und

einer Software zugeschnitten für den autonomen Betrieb, die Fabrikintegration,

die Flottenkontrolle und die Fernanalyse zusammen. Die Software wurde für die

Steuerung im Dauerbetrieb einiger der weltweit größten Flotten autonomer mobiler

Roboter entwickelt. Die Navigationsfunktionen des Roboters sind standardisiert

gesichert.





"Der OTTO-Roboter hat in der Entwicklung autonomer mobiler Roboter neue Maßstäbe

von weltweiter Bedeutung gesetzt", sagte Susanne Bieller, Vorsitzende des IERA

Awards und Generalsekretärin der International Federation of Robotics. Die Jury

würdigte dafür die Leistung von OTTO by Rockwell Automation: Die OTTO-Roboter

sind eine ausgereifte und etablierte Lösung autonomer mobiler Roboter in der

Materialhandhabung.



"Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem renommierten IERA-Preis ausgezeichnet zu

werden und wir danken der Jury für die Anerkennung unserer Arbeit", sagte Ryan

Gariepy, Vice President of Robotics bei Rockwell Automation und ehemaliger CTO

und Mitbegründer von OTTO vor dessen Übernahme durch Rockwell Automation. "Der

Award spornt unsere Mission an, die Entwicklung wertvoller, innovativer

Technologien in der Robotik weiter auszubauen."



Transport und Logistik



Transport- und Logistikanwendungen nehmen in der professionellen Servicerobotik

weltweit eine herausragende Stellung ein: Im Jahr 2024 stieg der Jahresumsatz

laut dem aktuellen World Robotics Jahresbericht der IFR um 14 Prozent. Der

Marktanteil der Anwendungsklasse Transport und Logistik macht insgesamt 52 %

aller Installationen aus.



Die Finalisten



Die anderen drei Finalisten des IERA-Awards 2025 waren: Das spanische

Automatisierungsunternehmen Aldakin mit seinen robotergesteuerten

Bearbeitungskopf, der die Emission gefährlicher Stäube bei der Verarbeitung von

Verbundwerkstoffen erheblich reduziert. Fourier Rehab, aus Shanghai in China,

präsentierte den "ExoMotus M4", einen fortschrittlichen Rehabilitationsroboter

für die unteren Extremitäten, der die Mobilität von Patienten mit neurologischen

und muskuloskelettalen Beeinträchtigungen wiederherstellen soll. Youibot, aus

Shenzhen in China, stellte seinen zweiarmigen humanoiden Roboter "MAIC-X" für

die industrielle Inspektion vor.



Über den IERA Award



Der IERA Award wurde 2005 ins Leben gerufen und wird jährlich vom Industrial

Activities Board der IEEE Robotics and Automation Society und der International

Federation of Robotics (IFR) verliehen. Er würdigt die Leistungen von

Innovatoren von wertschöpfenden Ideen und Unternehmern, die diese Ideen in

Weltklasseprodukte umsetzen.



Über die IFR



Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten

Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,

Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.

IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:

https://www.ifr.org



