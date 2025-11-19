Roboter OTTO gewinnt renommierten IERA Award 2025
Frankfurt (ots) - Der "Award for Innovation, Entrepreneurship, Robotics &
Automation" (IERA) 2025 geht an OTTO by Rockwell Automation für die wegweisende
Entwicklung von "OTTO", einem autonomen mobilen Roboter (AMR). "OTTO" ist der
erste AMR, der für die Handhabung schwerer Lasten in Fabriken in Roboterflotten
mit mehr als 100 Einheiten gebaut wurde. Damit stellt er einen technologischen
Meilenstein in der professionellen Servicerobotik dar.
OTTO-Roboter sind für die Automatisierung der Materialhandhabung konzipiert. Sie
transportieren Teile, Paletten und Vorräte ohne menschliches Zutun durch
Fabrikhallen. Technisch setzen sich die Systeme aus der Fahrzeug-Hardware und
einer Software zugeschnitten für den autonomen Betrieb, die Fabrikintegration,
die Flottenkontrolle und die Fernanalyse zusammen. Die Software wurde für die
Steuerung im Dauerbetrieb einiger der weltweit größten Flotten autonomer mobiler
Roboter entwickelt. Die Navigationsfunktionen des Roboters sind standardisiert
gesichert.
Automation" (IERA) 2025 geht an OTTO by Rockwell Automation für die wegweisende
Entwicklung von "OTTO", einem autonomen mobilen Roboter (AMR). "OTTO" ist der
erste AMR, der für die Handhabung schwerer Lasten in Fabriken in Roboterflotten
mit mehr als 100 Einheiten gebaut wurde. Damit stellt er einen technologischen
Meilenstein in der professionellen Servicerobotik dar.
OTTO-Roboter sind für die Automatisierung der Materialhandhabung konzipiert. Sie
transportieren Teile, Paletten und Vorräte ohne menschliches Zutun durch
Fabrikhallen. Technisch setzen sich die Systeme aus der Fahrzeug-Hardware und
einer Software zugeschnitten für den autonomen Betrieb, die Fabrikintegration,
die Flottenkontrolle und die Fernanalyse zusammen. Die Software wurde für die
Steuerung im Dauerbetrieb einiger der weltweit größten Flotten autonomer mobiler
Roboter entwickelt. Die Navigationsfunktionen des Roboters sind standardisiert
gesichert.
Anzeige
Präsentiert von
"Der OTTO-Roboter hat in der Entwicklung autonomer mobiler Roboter neue Maßstäbe
von weltweiter Bedeutung gesetzt", sagte Susanne Bieller, Vorsitzende des IERA
Awards und Generalsekretärin der International Federation of Robotics. Die Jury
würdigte dafür die Leistung von OTTO by Rockwell Automation: Die OTTO-Roboter
sind eine ausgereifte und etablierte Lösung autonomer mobiler Roboter in der
Materialhandhabung.
"Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem renommierten IERA-Preis ausgezeichnet zu
werden und wir danken der Jury für die Anerkennung unserer Arbeit", sagte Ryan
Gariepy, Vice President of Robotics bei Rockwell Automation und ehemaliger CTO
und Mitbegründer von OTTO vor dessen Übernahme durch Rockwell Automation. "Der
Award spornt unsere Mission an, die Entwicklung wertvoller, innovativer
Technologien in der Robotik weiter auszubauen."
Transport und Logistik
Transport- und Logistikanwendungen nehmen in der professionellen Servicerobotik
weltweit eine herausragende Stellung ein: Im Jahr 2024 stieg der Jahresumsatz
laut dem aktuellen World Robotics Jahresbericht der IFR um 14 Prozent. Der
Marktanteil der Anwendungsklasse Transport und Logistik macht insgesamt 52 %
aller Installationen aus.
Die Finalisten
Die anderen drei Finalisten des IERA-Awards 2025 waren: Das spanische
Automatisierungsunternehmen Aldakin mit seinen robotergesteuerten
Bearbeitungskopf, der die Emission gefährlicher Stäube bei der Verarbeitung von
Verbundwerkstoffen erheblich reduziert. Fourier Rehab, aus Shanghai in China,
präsentierte den "ExoMotus M4", einen fortschrittlichen Rehabilitationsroboter
für die unteren Extremitäten, der die Mobilität von Patienten mit neurologischen
und muskuloskelettalen Beeinträchtigungen wiederherstellen soll. Youibot, aus
Shenzhen in China, stellte seinen zweiarmigen humanoiden Roboter "MAIC-X" für
die industrielle Inspektion vor.
Downloads
Fotos zum Download finden Sie unter: International Federation of Robotics
(https://ifr.org/ifr-press-releases/)
Video : The AMR Dream Team (Europe) - YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=oIPvnf224xk)
Über den IERA Award
Der IERA Award wurde 2005 ins Leben gerufen und wird jährlich vom Industrial
Activities Board der IEEE Robotics and Automation Society und der International
Federation of Robotics (IFR) verliehen. Er würdigt die Leistungen von
Innovatoren von wertschöpfenden Ideen und Unternehmern, die diese Ideen in
Weltklasseprodukte umsetzen.
Über die IFR
Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,
Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.
IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:
https://www.ifr.org
Pressekontakt:
International Federation of Robotics
PRESS OFFICER
Carsten Heer
econNEWSnetwork
Telefon +49 (0) 40 822 44 284
E-Mail: mailto:press@ifr.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6161522
OTS: IFR - International Federation of Robotics
von weltweiter Bedeutung gesetzt", sagte Susanne Bieller, Vorsitzende des IERA
Awards und Generalsekretärin der International Federation of Robotics. Die Jury
würdigte dafür die Leistung von OTTO by Rockwell Automation: Die OTTO-Roboter
sind eine ausgereifte und etablierte Lösung autonomer mobiler Roboter in der
Materialhandhabung.
"Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem renommierten IERA-Preis ausgezeichnet zu
werden und wir danken der Jury für die Anerkennung unserer Arbeit", sagte Ryan
Gariepy, Vice President of Robotics bei Rockwell Automation und ehemaliger CTO
und Mitbegründer von OTTO vor dessen Übernahme durch Rockwell Automation. "Der
Award spornt unsere Mission an, die Entwicklung wertvoller, innovativer
Technologien in der Robotik weiter auszubauen."
Transport und Logistik
Transport- und Logistikanwendungen nehmen in der professionellen Servicerobotik
weltweit eine herausragende Stellung ein: Im Jahr 2024 stieg der Jahresumsatz
laut dem aktuellen World Robotics Jahresbericht der IFR um 14 Prozent. Der
Marktanteil der Anwendungsklasse Transport und Logistik macht insgesamt 52 %
aller Installationen aus.
Die Finalisten
Die anderen drei Finalisten des IERA-Awards 2025 waren: Das spanische
Automatisierungsunternehmen Aldakin mit seinen robotergesteuerten
Bearbeitungskopf, der die Emission gefährlicher Stäube bei der Verarbeitung von
Verbundwerkstoffen erheblich reduziert. Fourier Rehab, aus Shanghai in China,
präsentierte den "ExoMotus M4", einen fortschrittlichen Rehabilitationsroboter
für die unteren Extremitäten, der die Mobilität von Patienten mit neurologischen
und muskuloskelettalen Beeinträchtigungen wiederherstellen soll. Youibot, aus
Shenzhen in China, stellte seinen zweiarmigen humanoiden Roboter "MAIC-X" für
die industrielle Inspektion vor.
Downloads
Fotos zum Download finden Sie unter: International Federation of Robotics
(https://ifr.org/ifr-press-releases/)
Video : The AMR Dream Team (Europe) - YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=oIPvnf224xk)
Über den IERA Award
Der IERA Award wurde 2005 ins Leben gerufen und wird jährlich vom Industrial
Activities Board der IEEE Robotics and Automation Society und der International
Federation of Robotics (IFR) verliehen. Er würdigt die Leistungen von
Innovatoren von wertschöpfenden Ideen und Unternehmern, die diese Ideen in
Weltklasseprodukte umsetzen.
Über die IFR
Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,
Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.
IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:
https://www.ifr.org
Pressekontakt:
International Federation of Robotics
PRESS OFFICER
Carsten Heer
econNEWSnetwork
Telefon +49 (0) 40 822 44 284
E-Mail: mailto:press@ifr.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6161522
OTS: IFR - International Federation of Robotics
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte