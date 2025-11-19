Roboter OTTO gewinnt renommierten IERA Award 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu American Airlines Group
    Frankfurt (ots) - Der "Award for Innovation, Entrepreneurship, Robotics &
    Automation" (IERA) 2025 geht an OTTO by Rockwell Automation für die wegweisende
    Entwicklung von "OTTO", einem autonomen mobilen Roboter (AMR). "OTTO" ist der
    erste AMR, der für die Handhabung schwerer Lasten in Fabriken in Roboterflotten
    mit mehr als 100 Einheiten gebaut wurde. Damit stellt er einen technologischen
    Meilenstein in der professionellen Servicerobotik dar.

    OTTO-Roboter sind für die Automatisierung der Materialhandhabung konzipiert. Sie
    transportieren Teile, Paletten und Vorräte ohne menschliches Zutun durch
    Fabrikhallen. Technisch setzen sich die Systeme aus der Fahrzeug-Hardware und
    einer Software zugeschnitten für den autonomen Betrieb, die Fabrikintegration,
    die Flottenkontrolle und die Fernanalyse zusammen. Die Software wurde für die
    Steuerung im Dauerbetrieb einiger der weltweit größten Flotten autonomer mobiler
    Roboter entwickelt. Die Navigationsfunktionen des Roboters sind standardisiert
    gesichert.

    "Der OTTO-Roboter hat in der Entwicklung autonomer mobiler Roboter neue Maßstäbe
    von weltweiter Bedeutung gesetzt", sagte Susanne Bieller, Vorsitzende des IERA
    Awards und Generalsekretärin der International Federation of Robotics. Die Jury
    würdigte dafür die Leistung von OTTO by Rockwell Automation: Die OTTO-Roboter
    sind eine ausgereifte und etablierte Lösung autonomer mobiler Roboter in der
    Materialhandhabung.

    "Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem renommierten IERA-Preis ausgezeichnet zu
    werden und wir danken der Jury für die Anerkennung unserer Arbeit", sagte Ryan
    Gariepy, Vice President of Robotics bei Rockwell Automation und ehemaliger CTO
    und Mitbegründer von OTTO vor dessen Übernahme durch Rockwell Automation. "Der
    Award spornt unsere Mission an, die Entwicklung wertvoller, innovativer
    Technologien in der Robotik weiter auszubauen."

    Transport und Logistik

    Transport- und Logistikanwendungen nehmen in der professionellen Servicerobotik
    weltweit eine herausragende Stellung ein: Im Jahr 2024 stieg der Jahresumsatz
    laut dem aktuellen World Robotics Jahresbericht der IFR um 14 Prozent. Der
    Marktanteil der Anwendungsklasse Transport und Logistik macht insgesamt 52 %
    aller Installationen aus.

    Die Finalisten

    Die anderen drei Finalisten des IERA-Awards 2025 waren: Das spanische
    Automatisierungsunternehmen Aldakin mit seinen robotergesteuerten
    Bearbeitungskopf, der die Emission gefährlicher Stäube bei der Verarbeitung von
    Verbundwerkstoffen erheblich reduziert. Fourier Rehab, aus Shanghai in China,
    präsentierte den "ExoMotus M4", einen fortschrittlichen Rehabilitationsroboter
    für die unteren Extremitäten, der die Mobilität von Patienten mit neurologischen
    und muskuloskelettalen Beeinträchtigungen wiederherstellen soll. Youibot, aus
    Shenzhen in China, stellte seinen zweiarmigen humanoiden Roboter "MAIC-X" für
    die industrielle Inspektion vor.

    Downloads

    Fotos zum Download finden Sie unter: International Federation of Robotics
    (https://ifr.org/ifr-press-releases/)

    Video : The AMR Dream Team (Europe) - YouTube
    (https://www.youtube.com/watch?v=oIPvnf224xk)

    Über den IERA Award

    Der IERA Award wurde 2005 ins Leben gerufen und wird jährlich vom Industrial
    Activities Board der IEEE Robotics and Automation Society und der International
    Federation of Robotics (IFR) verliehen. Er würdigt die Leistungen von
    Innovatoren von wertschöpfenden Ideen und Unternehmern, die diese Ideen in
    Weltklasseprodukte umsetzen.

    Über die IFR

    Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
    Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,
    Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.
    IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:
    https://www.ifr.org

    Pressekontakt:

    International Federation of Robotics
    PRESS OFFICER
    Carsten Heer
    econNEWSnetwork
    Telefon +49 (0) 40 822 44 284
    E-Mail: mailto:press@ifr.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6161522
    OTS: IFR - International Federation of Robotics




