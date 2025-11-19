Mercedes-Benz: Heimliche Abkehr von der Luxusstrategie! Jetzt Autos für alle?

Noch vor wenigen Jahren setzte Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius auf eine Neupositionierung der Marke als exklusiver Hersteller von Luxusfahrzeugen – ein Plan, der nicht ganz wie erwartet aufging. Der Grund für den Rückzug aus dieser Strategie liegt in den Herausforderungen, die mit der Definition von Luxus in der Automobilbranche verbunden sind. Luxus erfordert eine künstliche Verknappung der Produktion, um Begehrlichkeit zu erzeugen und die Preise hochzuhalten. Für einen Großserienhersteller wie Mercedes-Benz, dessen Fabriken in der Regel ausgelastet sind, ist dieses Konzept jedoch schwer umsetzbar.

Mercedes-Benz hat einen überraschenden Schritt vollzogen. Das Unternehmen verabschiedet sich offenbar von seiner bisherigen Luxusstrategie. Wie das Handelsblatt berichtet, wurde der Begriff "Luxus" aus der Markenphilosophie auf der Konzernwebseite entfernt. Anstelle von "Denken und Handeln wie eine Luxusmarke" wird nun eine neue Strategie verfolgt, die mehr Flexibilität und eine breitere Zielgruppenansprache in den Fokus rückt.

Der Kurswechsel zeigt sich nun auch in der Modellpolitik des Unternehmens. So plant Mercedes, ein neues Einstiegsmodell auf den Markt zu bringen, das sich preislich und optisch an der beliebten A-Klasse orientiert. Dies stellt eine Abkehr von den eher hochpreisigen Segmenten dar, in denen das Unternehmen ursprünglich punkten wollte. Zudem will Mercedes künftig wieder mehr Fahrzeuge an den Autovermieter Sixt liefern. Ursprünglich wollte sich der Konzern aus diesem Geschäft zurückziehen, um die Exklusivität der Marke zu wahren.

Die gescheiterte Luxusstrategie, die Mercedes im Jahr 2022 präsentierte, machte deutlich, dass es nicht möglich ist, als Luxusmarke wie Gucci auf Rädern zu agieren und gleichzeitig die Realitäten eines Massenherstellers zu berücksichtigen. In einer Branche, in der die Nachfrage nach Fahrzeugen stark schwankt, sind solche Luxusansprüche schwer zu realisieren. Mercedes reagiert auf diese Herausforderung nun, indem der Fokus auf eine breitere Produktpalette gelegt wird, die sowohl traditionelle Käufer als auch eine jüngere, preissensiblere Zielgruppe anspricht.

Nach "Electric only" folgt das Ende der Luxusstrategie bei Mercedes

Die Neuausrichtung von Mercedes geht über das Ende der Luxusstrategie hinaus und zeigt sich auch in einer konsequenten Kostenoptimierung. CEO Ola Källenius bleibt seiner auf strikter Kostenkontrolle basierenden Philosophie treu. So konnte der Konzern seit 2019 die Fixkosten inflationsbereinigt um fast 20 Prozent senken. Bis 2027 sollen die Kosten weiter um zehn Prozent reduziert werden. Der Fokus liegt dabei auf einer effizienten Produktion und der Minimierung von Rabatten, um die Profitabilität zu steigern.

Marktbeobachter loben den Kurswechsel. Moritz Kronenberger, Fondsmanager bei Union Investment, sieht die Entscheidung als "logische Konsequenz" aus den Fehleinschätzungen der vergangenen Jahre. Die Entscheidung, weniger auf Luxus zu setzen und breitere Marktsegmente anzusprechen, wird als notwendig erachtet. Källenius hat den gescheiterten Luxusansatz jedoch nicht direkt zugegeben. Er betont lediglich, dass sich Mercedes an veränderte Rahmenbedingungen anpasst, um seine Haltung als flexibler Stratege zu unterstreichen.

Dieser Kurswechsel ist nicht der erste: So hatte er 2021 angekündigt, bis Ende des Jahrzehnts ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge anzubieten. Dieses Ziel einer 50-prozentigen Elektroquote bis 2023 wurde jedoch längst aufgegeben. Nun strebt der Konzern eine Elektroquote von 30 Prozent bis 2027 an. Im Jahr 2023 lag der Anteil an rein elektrischen Fahrzeugen jedoch nur bei 9 Prozent. Anstelle einer führenden Rolle bei der Elektromobilität setzt Mercedes nun auf ein "weltweit führendes Produkterlebnis" – unabhängig von der Antriebsart.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 56,95EUR auf Tradegate (19. November 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.



