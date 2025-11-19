    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar nach weiterer Kaufempfehlung wieder auf Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar erreicht Jahreshoch bei 33,80 Euro.
    • Kursgewinn 2023 beträgt beeindruckende 149 Prozent.
    • Analysten optimistisch, Ziel bei 39 Euro gesetzt.
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause haben die Aktien von SMA Solar am Mittwoch ein weiteres Jahreshoch erreicht. Mit 33,80 Euro kosteten die Papiere des Solartechnik-Spezialisten so viel, wie seit Juni 2024 nicht mehr. Ihr Kursgewinn im laufenden Jahr beläuft sich nun auf 149 Prozent.

    Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies setzte am Vorabend in seiner Kaufempfehlung ein Kursziel von 39 Euro an und blieb damit nur knapp unter den 40 Euro seines Metzler-Kollegen aus der Vorwoche. Hesse lobte die Rückkehr zur Profitabilität der Nordhessen. Das Schlimmste sei wohl überstanden, schrieb er - gerade mit Blick auf das schwächelnde Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen.

    Seinen Optimismus begründet er wie andere Kollegen vor allem mit weiter starkem Auftragseingang im Large-Scale-Bereich - also dem Großanlagensegment - sowie Kostensenkungsmaßnahmen.

    Die Aktien von SMA Solar sind derzeit dabei, die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 auszuwetzen. Davor hatten sie etwa 41 Euro gekostet. Am Rekord im Sommer 2023 waren es sogar einmal fast 113 Euro./ag/mis

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,42 % und einem Kurs von 34,16 auf Tradegate (19. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -53,60 %/+13,11 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertungen und fundamentale sowie technische Aspekte der SMA Solar Technology Aktie. Es gibt Optimismus durch Analystenbewertungen und stabile Kurse, aber auch Skepsis wegen negativer Nachrichten und unklarer Zahlen. Die Meinungen variieren hinsichtlich zukünftiger Kursziele und der Marktaussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

