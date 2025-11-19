Crypto zwischen Revolution und Risiko - jetzt reinhören!

Nürnberg (ots) - Ist Crypto das Fundament des zukünftigen Bankings? In der

aktuellen Folge von Tech & Tacheles treffen Thomas Heinz, Chief Growth Officer

bei Sopra Financial Technology, und Thorsten Hahn, Gründer des Bankingclubs,

aufeinander. Die beiden Experten diskutieren über Chancen, Ängste und Mythen

rund um Bitcoin & Co. und warum der Mut zur Veränderung genauso wichtig ist wie

eine intelligente Regulierung.



Ist Crypto ein Hype mit beträchtlichen Risiken? In der zwölften Folge der

Podcast-Serie Tech & Tacheles sprechen Thomas Heinz und Thorsten Hahn darüber,

wie Cryptowährungen und Blockchain-Technologien den Wandel im Finanzsektor

vorantreiben. Dabei beleuchten sie die Rolle von unternehmerischem Mut und

staatlicher Regulierung. Warum Cryptowährungen mehr sind als reine

Spekulationsobjekte und was Banken tun müssen, um nicht den Anschluss zu

verlieren, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology! Long 563,78€ 6,90 × 8,01 Zum Produkt Short 724,44€ 7,56 × 7,31 Zum Produkt