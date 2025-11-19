Neue Folge von Tech & Tacheles
Crypto zwischen Revolution und Risiko - jetzt reinhören!
Nürnberg (ots) - Ist Crypto das Fundament des zukünftigen Bankings? In der
aktuellen Folge von Tech & Tacheles treffen Thomas Heinz, Chief Growth Officer
bei Sopra Financial Technology, und Thorsten Hahn, Gründer des Bankingclubs,
aufeinander. Die beiden Experten diskutieren über Chancen, Ängste und Mythen
rund um Bitcoin & Co. und warum der Mut zur Veränderung genauso wichtig ist wie
eine intelligente Regulierung.
Ist Crypto ein Hype mit beträchtlichen Risiken? In der zwölften Folge der
Podcast-Serie Tech & Tacheles sprechen Thomas Heinz und Thorsten Hahn darüber,
wie Cryptowährungen und Blockchain-Technologien den Wandel im Finanzsektor
vorantreiben. Dabei beleuchten sie die Rolle von unternehmerischem Mut und
staatlicher Regulierung. Warum Cryptowährungen mehr sind als reine
Spekulationsobjekte und was Banken tun müssen, um nicht den Anschluss zu
verlieren, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe.
Regulierung muss Innovation fördern
"Ohne Regulierung bleibt Crypto ein Nischenprodukt" - mit dieser These beginnt
eine kontroverse Debatte, die offenbart, dass beide Branchenkenner ein
gemeinsames Ideal teilen: Fortschritt braucht eine Balance zwischen Risiko und
Regulierung. Thomas Heinz betont, dass der unregulierte Cryptomarkt von Anfang
an eine enorme Dynamik entwickelt habe, während regulatorische Leitplanken
gerade in Deutschland potenzielle Investoren ermutigen könnten, sich ernsthaft
mit Crypto zu beschäftigen. Thorsten Hahn ergänzt: "Regulierung darf Innovation
nicht ersticken, sonst bewahren wir nur das Alte und blockieren das Neue." Beide
sind sich einig: Statt Angst vor Risiken braucht die Branche mehr Mut zur
Erneuerung. Banken sollten sich - bei aller Pflicht zur Sicherheit - trauen,
Neues auszuprobieren, um ihren Kundinnen und Kunden moderne Anlagemöglichkeiten
zu bieten. "Wer heute noch meint, Crypto sei Teufelszeug, der wird auch von
anderen Zukunftsthemen die Finger lassen und sich so mittelfristig vom Markt und
seinen Chancen abkoppeln", warnt Thorsten Hahn.
Was bleibt vom klassischen Banking?
Auch die provokante These, ob Crypto das Ende des klassischen Bankings bedeutet,
sorgt für eine lebhafte Diskussion. Für Heinz und Hahn steht fest: Das
Bankgeschäft wird sich verändern, aber nicht verschwinden. "Banking ist
vielschichtig", sagt Hahn. "Von der Kreditvergabe über die Geldanlage bis zur
Beratung bei Börsengängen - dieses Leistungsspektrum wird nicht einfach durch
die Blockchain ersetzt werden." Heinz ergänzt: "Vielleicht bezahlen wir in 50
Jahren mit digitalem Geld oder Token, aber Banken und ihr vielseitiges Geschäft
bleiben als verlässliche Partner bestehen - nur eben mit anderen Technologien."
