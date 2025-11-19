Crypto zwischen Revolution und Risiko - jetzt reinhören!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Nürnberg (ots) - Ist Crypto das Fundament des zukünftigen Bankings? In der
    aktuellen Folge von Tech & Tacheles treffen Thomas Heinz, Chief Growth Officer
    bei Sopra Financial Technology, und Thorsten Hahn, Gründer des Bankingclubs,
    aufeinander. Die beiden Experten diskutieren über Chancen, Ängste und Mythen
    rund um Bitcoin & Co. und warum der Mut zur Veränderung genauso wichtig ist wie
    eine intelligente Regulierung.

    Ist Crypto ein Hype mit beträchtlichen Risiken? In der zwölften Folge der
    Podcast-Serie Tech & Tacheles sprechen Thomas Heinz und Thorsten Hahn darüber,
    wie Cryptowährungen und Blockchain-Technologien den Wandel im Finanzsektor
    vorantreiben. Dabei beleuchten sie die Rolle von unternehmerischem Mut und
    staatlicher Regulierung. Warum Cryptowährungen mehr sind als reine
    Spekulationsobjekte und was Banken tun müssen, um nicht den Anschluss zu
    verlieren, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe.

    Regulierung muss Innovation fördern

    "Ohne Regulierung bleibt Crypto ein Nischenprodukt" - mit dieser These beginnt
    eine kontroverse Debatte, die offenbart, dass beide Branchenkenner ein
    gemeinsames Ideal teilen: Fortschritt braucht eine Balance zwischen Risiko und
    Regulierung. Thomas Heinz betont, dass der unregulierte Cryptomarkt von Anfang
    an eine enorme Dynamik entwickelt habe, während regulatorische Leitplanken
    gerade in Deutschland potenzielle Investoren ermutigen könnten, sich ernsthaft
    mit Crypto zu beschäftigen. Thorsten Hahn ergänzt: "Regulierung darf Innovation
    nicht ersticken, sonst bewahren wir nur das Alte und blockieren das Neue." Beide
    sind sich einig: Statt Angst vor Risiken braucht die Branche mehr Mut zur
    Erneuerung. Banken sollten sich - bei aller Pflicht zur Sicherheit - trauen,
    Neues auszuprobieren, um ihren Kundinnen und Kunden moderne Anlagemöglichkeiten
    zu bieten. "Wer heute noch meint, Crypto sei Teufelszeug, der wird auch von
    anderen Zukunftsthemen die Finger lassen und sich so mittelfristig vom Markt und
    seinen Chancen abkoppeln", warnt Thorsten Hahn.

    Was bleibt vom klassischen Banking?

    Auch die provokante These, ob Crypto das Ende des klassischen Bankings bedeutet,
    sorgt für eine lebhafte Diskussion. Für Heinz und Hahn steht fest: Das
    Bankgeschäft wird sich verändern, aber nicht verschwinden. "Banking ist
    vielschichtig", sagt Hahn. "Von der Kreditvergabe über die Geldanlage bis zur
    Beratung bei Börsengängen - dieses Leistungsspektrum wird nicht einfach durch
    die Blockchain ersetzt werden." Heinz ergänzt: "Vielleicht bezahlen wir in 50
    Jahren mit digitalem Geld oder Token, aber Banken und ihr vielseitiges Geschäft
    bleiben als verlässliche Partner bestehen - nur eben mit anderen Technologien."
