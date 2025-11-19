Düsseldorf und Frankfurt sind Vermieterhauptstädte 2025 - Vermieterspiegel offenbart deutliche Marktunterschiede (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Vermieter in deutschen Großstädten stehen weiterhin vor klar
erkennbaren regionalen Unterschieden bei Mietniveaus, Ertragspotenzialen und der
Mieterbindung. Das zeigt der "Vermieterspiegel 2025" des Softwareanbieters
immocloud, basierend auf mehr als 400.000 verwalteten Wohnungen und aktiven
Mietverhältnissen.
- Kaufkraft als Mietindikator: München erzielt zwar die höchste reale Kaltmiete
(18,08 Euro/m²), doch kaufkraftbereinigt sinkt die Belastung um rund 21
Prozent.
- Höchste Mietsteigerung: Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im
Schnitt 58 Prozent höhere Kaltmieten als bei Bestandsverträgen
- Stärkste Mieterbindung: Düsseldorf verzeichnet mit 9,1 Jahren die längste
durchschnittliche Wohndauer
München mit weiterhin hohem Mietpotenzial
München bleibt mit 18,08 Euro pro Quadratmeter der teuerste Mietmarkt.
Kaufkraftbereinigt fällt die Belastung dort jedoch rund 21 Prozent niedriger aus
- ein Hinweis auf eine hohe Tragfähigkeit der Mieten. Ähnlich deutliche
Potenziale zeigen Düsseldorf und Stuttgart.
Mieterwechsel fördern Mietsteigerungen deutlich
Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im Schnitt 58 Prozent höhere
Kaltmieten als bei bestehenden Verträgen. In Frankfurt beträgt der Unterschied
57 Prozent, in Leipzig 51 Prozent. Langfristige Mietverhältnisse bieten dagegen
stabilere, aber geringere Erträge.
Düsseldorf mit den treuesten Mietern
Mit einer durchschnittlichen Wohndauer von 9,1 Jahren bietet Düsseldorf
Vermietern besondere Cashflow-Sicherheit. Hamburg verzeichnet mit 3,4 Jahren die
kürzeste Wohndauer, was häufiger zu Mieterwechseln und höherem
Verwaltungsaufwand führt.
Kleinere Wohnungen bringen höhere Mieterträge
Wohnungen zwischen 20 und 40 Quadratmetern erzielen bundesweit rund 37 Prozent
höhere Quadratmetererträge als große Familienwohnungen.
Hamburger Vermieter können Nebenkosten besser kalkulieren
Während in den meisten Großstädten Vermieter solide kalkulieren, liegt Hamburg
mit durchschnittlichen Nachzahlungen von 604 Euro deutlich über dem Mittel.
Düsseldorf und Frankfurt werden Vermieterhauptstädte
Beide Städte zeigen Potenzial für zwei beliebte Vermieterstrategien. Der Report
identifiziert Düsseldorf als Standort für langfristige, stabile
Vermietungsmodelle und Frankfurt am Main als renditeorientierten Markt mit
dynamischem Mietgeschehen.
"Gerade in einem heterogenen und fragmentierten Markt sind valide
Datengrundlagen entscheidend für belastbare Vermietungsstrategien und
Investitionsentscheidungen", sagt Prof. Dr. Sven Henkel von der EBS Universität.
immocloud stützt die Auswertung ausschließlich auf über 400.000 reale
Mietverhältnisse - nicht auf Inserate. Der Report liefert so einen präzisen
Überblick über die Mietmärkte in 12 deutschen Großstädten.
Alle Informationen und den Vermieterspiegel zum Download gibt es unter:
https://www.immocloud.de/lp/vermieterspiegel-2025/
Über uns
immocloud ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale
Immobilienverwaltung in Deutschland - mit der Mission, die Immobilienverwaltung
durch innovative Technologien zu optimieren und Vermieter sowie Verwalter in die
digitale Zukunft zu begleiten. Innerhalb der Plattform werden über 400.000
Einheiten mit einer Mietfläche von 39,3 Millionen Quadratmetern verwaltet.
Pressekontakt:
Dominik Frings
Teamlead Marketing
mailto:presse@immocloud.de
+49 211 975 374 90
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6161539
OTS: immocloud GmbH
