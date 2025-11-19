    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Düsseldorf und Frankfurt sind Vermieterhauptstädte 2025 - Vermieterspiegel offenbart deutliche Marktunterschiede (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Vermieter in deutschen Großstädten stehen weiterhin vor klar
    erkennbaren regionalen Unterschieden bei Mietniveaus, Ertragspotenzialen und der
    Mieterbindung. Das zeigt der "Vermieterspiegel 2025" des Softwareanbieters
    immocloud, basierend auf mehr als 400.000 verwalteten Wohnungen und aktiven
    Mietverhältnissen.

    - Kaufkraft als Mietindikator: München erzielt zwar die höchste reale Kaltmiete
    (18,08 Euro/m²), doch kaufkraftbereinigt sinkt die Belastung um rund 21
    Prozent.
    - Höchste Mietsteigerung: Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im
    Schnitt 58 Prozent höhere Kaltmieten als bei Bestandsverträgen
    - Stärkste Mieterbindung: Düsseldorf verzeichnet mit 9,1 Jahren die längste
    durchschnittliche Wohndauer

    München mit weiterhin hohem Mietpotenzial

    München bleibt mit 18,08 Euro pro Quadratmeter der teuerste Mietmarkt.
    Kaufkraftbereinigt fällt die Belastung dort jedoch rund 21 Prozent niedriger aus
    - ein Hinweis auf eine hohe Tragfähigkeit der Mieten. Ähnlich deutliche
    Potenziale zeigen Düsseldorf und Stuttgart.

    Mieterwechsel fördern Mietsteigerungen deutlich

    Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im Schnitt 58 Prozent höhere
    Kaltmieten als bei bestehenden Verträgen. In Frankfurt beträgt der Unterschied
    57 Prozent, in Leipzig 51 Prozent. Langfristige Mietverhältnisse bieten dagegen
    stabilere, aber geringere Erträge.

    Düsseldorf mit den treuesten Mietern

    Mit einer durchschnittlichen Wohndauer von 9,1 Jahren bietet Düsseldorf
    Vermietern besondere Cashflow-Sicherheit. Hamburg verzeichnet mit 3,4 Jahren die
    kürzeste Wohndauer, was häufiger zu Mieterwechseln und höherem
    Verwaltungsaufwand führt.

    Kleinere Wohnungen bringen höhere Mieterträge

    Wohnungen zwischen 20 und 40 Quadratmetern erzielen bundesweit rund 37 Prozent
    höhere Quadratmetererträge als große Familienwohnungen.

    Hamburger Vermieter können Nebenkosten besser kalkulieren

    Während in den meisten Großstädten Vermieter solide kalkulieren, liegt Hamburg
    mit durchschnittlichen Nachzahlungen von 604 Euro deutlich über dem Mittel.

    Düsseldorf und Frankfurt werden Vermieterhauptstädte

    Beide Städte zeigen Potenzial für zwei beliebte Vermieterstrategien. Der Report
    identifiziert Düsseldorf als Standort für langfristige, stabile
    Vermietungsmodelle und Frankfurt am Main als renditeorientierten Markt mit
    dynamischem Mietgeschehen.

    "Gerade in einem heterogenen und fragmentierten Markt sind valide
    Datengrundlagen entscheidend für belastbare Vermietungsstrategien und
    Investitionsentscheidungen", sagt Prof. Dr. Sven Henkel von der EBS Universität.

    immocloud stützt die Auswertung ausschließlich auf über 400.000 reale
    Mietverhältnisse - nicht auf Inserate. Der Report liefert so einen präzisen
    Überblick über die Mietmärkte in 12 deutschen Großstädten.

    Alle Informationen und den Vermieterspiegel zum Download gibt es unter:
    https://www.immocloud.de/lp/vermieterspiegel-2025/

    Über uns

    immocloud ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale
    Immobilienverwaltung in Deutschland - mit der Mission, die Immobilienverwaltung
    durch innovative Technologien zu optimieren und Vermieter sowie Verwalter in die
    digitale Zukunft zu begleiten. Innerhalb der Plattform werden über 400.000
    Einheiten mit einer Mietfläche von 39,3 Millionen Quadratmetern verwaltet.

