Düsseldorf und Frankfurt sind Vermieterhauptstädte 2025 - Vermieterspiegel offenbart deutliche Marktunterschiede (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Vermieter in deutschen Großstädten stehen weiterhin vor klar

erkennbaren regionalen Unterschieden bei Mietniveaus, Ertragspotenzialen und der

Mieterbindung. Das zeigt der "Vermieterspiegel 2025" des Softwareanbieters

immocloud, basierend auf mehr als 400.000 verwalteten Wohnungen und aktiven

Mietverhältnissen.



- Kaufkraft als Mietindikator: München erzielt zwar die höchste reale Kaltmiete

(18,08 Euro/m²), doch kaufkraftbereinigt sinkt die Belastung um rund 21

Prozent.

- Höchste Mietsteigerung: Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im

Schnitt 58 Prozent höhere Kaltmieten als bei Bestandsverträgen

- Stärkste Mieterbindung: Düsseldorf verzeichnet mit 9,1 Jahren die längste

durchschnittliche Wohndauer









München bleibt mit 18,08 Euro pro Quadratmeter der teuerste Mietmarkt.

Kaufkraftbereinigt fällt die Belastung dort jedoch rund 21 Prozent niedriger aus

- ein Hinweis auf eine hohe Tragfähigkeit der Mieten. Ähnlich deutliche

Potenziale zeigen Düsseldorf und Stuttgart.



Mieterwechsel fördern Mietsteigerungen deutlich



Bei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im Schnitt 58 Prozent höhere

Kaltmieten als bei bestehenden Verträgen. In Frankfurt beträgt der Unterschied

57 Prozent, in Leipzig 51 Prozent. Langfristige Mietverhältnisse bieten dagegen

stabilere, aber geringere Erträge.



Düsseldorf mit den treuesten Mietern



Mit einer durchschnittlichen Wohndauer von 9,1 Jahren bietet Düsseldorf

Vermietern besondere Cashflow-Sicherheit. Hamburg verzeichnet mit 3,4 Jahren die

kürzeste Wohndauer, was häufiger zu Mieterwechseln und höherem

Verwaltungsaufwand führt.



Kleinere Wohnungen bringen höhere Mieterträge



Wohnungen zwischen 20 und 40 Quadratmetern erzielen bundesweit rund 37 Prozent

höhere Quadratmetererträge als große Familienwohnungen.



Hamburger Vermieter können Nebenkosten besser kalkulieren



Während in den meisten Großstädten Vermieter solide kalkulieren, liegt Hamburg

mit durchschnittlichen Nachzahlungen von 604 Euro deutlich über dem Mittel.



Düsseldorf und Frankfurt werden Vermieterhauptstädte



Beide Städte zeigen Potenzial für zwei beliebte Vermieterstrategien. Der Report

identifiziert Düsseldorf als Standort für langfristige, stabile

Vermietungsmodelle und Frankfurt am Main als renditeorientierten Markt mit

dynamischem Mietgeschehen.



"Gerade in einem heterogenen und fragmentierten Markt sind valide

Datengrundlagen entscheidend für belastbare Vermietungsstrategien und

Investitionsentscheidungen", sagt Prof. Dr. Sven



immocloud stützt die Auswertung ausschließlich auf über 400.000 reale

Mietverhältnisse - nicht auf Inserate. Der Report liefert so einen präzisen

Überblick über die Mietmärkte in 12 deutschen Großstädten.



Alle Informationen und den Vermieterspiegel zum Download gibt es unter:

https://www.immocloud.de/lp/vermieterspiegel-2025/



Über uns



immocloud ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale

Immobilienverwaltung in Deutschland - mit der Mission, die Immobilienverwaltung

durch innovative Technologien zu optimieren und Vermieter sowie Verwalter in die

digitale Zukunft zu begleiten. Innerhalb der Plattform werden über 400.000

Einheiten mit einer Mietfläche von 39,3 Millionen Quadratmetern verwaltet.



Pressekontakt:



Dominik Frings

Teamlead Marketing

mailto:presse@immocloud.de

+49 211 975 374 90



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6161539

OTS: immocloud GmbH







München mit weiterhin hohem MietpotenzialMünchen bleibt mit 18,08 Euro pro Quadratmeter der teuerste Mietmarkt.Kaufkraftbereinigt fällt die Belastung dort jedoch rund 21 Prozent niedriger aus- ein Hinweis auf eine hohe Tragfähigkeit der Mieten. Ähnlich deutlichePotenziale zeigen Düsseldorf und Stuttgart.Mieterwechsel fördern Mietsteigerungen deutlichBei Neuvermietungen erzielen Vermieter in Berlin im Schnitt 58 Prozent höhereKaltmieten als bei bestehenden Verträgen. In Frankfurt beträgt der Unterschied57 Prozent, in Leipzig 51 Prozent. Langfristige Mietverhältnisse bieten dagegenstabilere, aber geringere Erträge.Düsseldorf mit den treuesten MieternMit einer durchschnittlichen Wohndauer von 9,1 Jahren bietet DüsseldorfVermietern besondere Cashflow-Sicherheit. Hamburg verzeichnet mit 3,4 Jahren diekürzeste Wohndauer, was häufiger zu Mieterwechseln und höheremVerwaltungsaufwand führt.Kleinere Wohnungen bringen höhere MieterträgeWohnungen zwischen 20 und 40 Quadratmetern erzielen bundesweit rund 37 Prozenthöhere Quadratmetererträge als große Familienwohnungen.Hamburger Vermieter können Nebenkosten besser kalkulierenWährend in den meisten Großstädten Vermieter solide kalkulieren, liegt Hamburgmit durchschnittlichen Nachzahlungen von 604 Euro deutlich über dem Mittel.Düsseldorf und Frankfurt werden VermieterhauptstädteBeide Städte zeigen Potenzial für zwei beliebte Vermieterstrategien. Der Reportidentifiziert Düsseldorf als Standort für langfristige, stabileVermietungsmodelle und Frankfurt am Main als renditeorientierten Markt mitdynamischem Mietgeschehen."Gerade in einem heterogenen und fragmentierten Markt sind valideDatengrundlagen entscheidend für belastbare Vermietungsstrategien undInvestitionsentscheidungen", sagt Prof. Dr. Sven Henkel von der EBS Universität.immocloud stützt die Auswertung ausschließlich auf über 400.000 realeMietverhältnisse - nicht auf Inserate. Der Report liefert so einen präzisenÜberblick über die Mietmärkte in 12 deutschen Großstädten.Alle Informationen und den Vermieterspiegel zum Download gibt es unter:https://www.immocloud.de/lp/vermieterspiegel-2025/Über unsimmocloud ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitaleImmobilienverwaltung in Deutschland - mit der Mission, die Immobilienverwaltungdurch innovative Technologien zu optimieren und Vermieter sowie Verwalter in diedigitale Zukunft zu begleiten. Innerhalb der Plattform werden über 400.000Einheiten mit einer Mietfläche von 39,3 Millionen Quadratmetern verwaltet.Pressekontakt:Dominik FringsTeamlead Marketingmailto:presse@immocloud.de+49 211 975 374 90Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6161539OTS: immocloud GmbH