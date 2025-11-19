HR-Workflows einfach gemacht
Aufgaben und Termine endlich digital organisiert (FOTO)
Netphen (ots) - Probezeiten überwachen, Schulungen organisieren, Nachweise
einholen - Personalabteilungen jonglieren täglich mit Terminen, Fristen und
Formularen. Mit der neuen Erweiterung "Aufgaben und Termine für Personen" macht
LearnID powered by LapID diese Prozesse jetzt deutlich einfacher: automatische
Erinnerungen, digitale Nachweisführung und zentrale Verwaltung sorgen für
Struktur statt Excel-Chaos. Ein zusätzliches Angebot, mit dem LearnID Kunden
ihre bestehenden Produkte nahtlos erweitern können.
Vom Fristen-Wirrwarr zum klaren System: Routinen werden zu Workflows, Fristen
bleiben im Blick, Nachweise sind rechtssicher dokumentiert. So gewinnen HR-Teams
Zeit, Klarheit und Sicherheit im Arbeitsalltag.
Mehr Übersicht, weniger Aufwand
Mit der neuen Funktion läuft die Kommunikation, ohne dass
Personalverantwortliche ständig nachfassen müssen. Aufgaben werden automatisiert
verschickt - digital, verständlich und nachweisbar. Mitarbeiter erhalten
rechtzeitig Erinnerungen und laden ihre Dokumente direkt mit dem Smartphone
hoch, ganz einfach und zuverlässig.
Das Dashboard bietet jederzeit Überblick über erledigte, überfällige oder zu
prüfende Aufgaben.
Typische Szenarien, schnell eingerichtet
- Qualifikationsnachweise einholen: Mitarbeiter erhalten automatische
Erinnerungen per E-Mail oder SMS und laden den Nachweis direkt über das
Smartphone hoch.
- Strecke zur ersten Arbeitsstätte erfassen: Mitarbeiter erhalten Erinnerung und
tragen die Entfernungskilometer direkt in ein Textfeld ein.
- Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung (G25) terminieren: Mitarbeiter mit
Dienstwagen vereinbaren eigenständig einen Termin und laden die Bescheinigung
hoch.
- Teilnahme an Präsenzveranstaltungen dokumentieren: Nach der Veranstaltung wird
das Zertifikat einfach digital eingereicht.
Einfacher Ablauf, in vier Schritten
1. Personalverantwortliche wählen Mitarbeiter aus und weisen eine Aufgabe oder
einen Termin (via Vorlage oder selbst erstellt) zu.
2. Sie legen Intervall, Fälligkeit und benötigte Informationen fest.
3. Mitarbeiter erhalten klare Anweisungen per E-Mail, bestätigen Daten,
übermitteln Daten per Texteingabe oder laden Nachweise hoch.
4. Personalverantwortliche können Eingaben und Dateien prüfen, bevor der Vorgang
abgeschlossen wird.
Jede Aktion wird rechtssicher dokumentiert. Im Hintergrund sorgen Workflows
dafür, dass aus einer Erinnerung ein verbindlicher Prozess wird - inklusive
Eskalationen, bevor Aufgaben kritisch werden.
Jörg Schnermann, CEO: "Unsere Kunden im HR wollen keine weitere To-do-Liste, sie
wollen Unterstützung mit System. Mit "Aufgaben und Terminen für Personen"
reduzieren wir den manuellen Aufwand spürbar, erinnern Führungskräfte und
Mitarbeiter rechtzeitig und dokumentieren jeden Schritt."
Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Bei der Entwicklung standen für
uns drei Dinge im Mittelpunkt: erstens die einfache Erstellung in wenigen
Minuten, zweitens die mobile Nutzung für Mitarbeiter und drittens die
Rechtssicherheit durch saubere Nachweise und transparente Historie. Das Ergebnis
ist ein System, das sich dem HR-Alltag anpasst - nicht umgekehrt."
Mit LearnID powered by LapID wird aus HR-Verwaltung ein klarer, digitaler
Prozess. Automatisiert, transparent - damit Personalverantwortliche einfach
sicher unterwegs sind.
Über LapID:
Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von
Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen
für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und
Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by
LapID um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz,
Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch
den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV
zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter
an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über
600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola,
und Evonik mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter:
https://www.learnid.de/ .
