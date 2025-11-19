    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA

    Aufgaben und Termine endlich digital organisiert (FOTO)

    Netphen (ots) - Probezeiten überwachen, Schulungen organisieren, Nachweise
    einholen - Personalabteilungen jonglieren täglich mit Terminen, Fristen und
    Formularen. Mit der neuen Erweiterung "Aufgaben und Termine für Personen" macht
    LearnID powered by LapID diese Prozesse jetzt deutlich einfacher: automatische
    Erinnerungen, digitale Nachweisführung und zentrale Verwaltung sorgen für
    Struktur statt Excel-Chaos. Ein zusätzliches Angebot, mit dem LearnID Kunden
    ihre bestehenden Produkte nahtlos erweitern können.

    Vom Fristen-Wirrwarr zum klaren System: Routinen werden zu Workflows, Fristen
    bleiben im Blick, Nachweise sind rechtssicher dokumentiert. So gewinnen HR-Teams
    Zeit, Klarheit und Sicherheit im Arbeitsalltag.

    Mehr Übersicht, weniger Aufwand

    Mit der neuen Funktion läuft die Kommunikation, ohne dass
    Personalverantwortliche ständig nachfassen müssen. Aufgaben werden automatisiert
    verschickt - digital, verständlich und nachweisbar. Mitarbeiter erhalten
    rechtzeitig Erinnerungen und laden ihre Dokumente direkt mit dem Smartphone
    hoch, ganz einfach und zuverlässig.

    Das Dashboard bietet jederzeit Überblick über erledigte, überfällige oder zu
    prüfende Aufgaben.

    Typische Szenarien, schnell eingerichtet

    - Qualifikationsnachweise einholen: Mitarbeiter erhalten automatische
    Erinnerungen per E-Mail oder SMS und laden den Nachweis direkt über das
    Smartphone hoch.
    - Strecke zur ersten Arbeitsstätte erfassen: Mitarbeiter erhalten Erinnerung und
    tragen die Entfernungskilometer direkt in ein Textfeld ein.
    - Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung (G25) terminieren: Mitarbeiter mit
    Dienstwagen vereinbaren eigenständig einen Termin und laden die Bescheinigung
    hoch.
    - Teilnahme an Präsenzveranstaltungen dokumentieren: Nach der Veranstaltung wird
    das Zertifikat einfach digital eingereicht.

    Einfacher Ablauf, in vier Schritten

    1. Personalverantwortliche wählen Mitarbeiter aus und weisen eine Aufgabe oder
    einen Termin (via Vorlage oder selbst erstellt) zu.
    2. Sie legen Intervall, Fälligkeit und benötigte Informationen fest.
    3. Mitarbeiter erhalten klare Anweisungen per E-Mail, bestätigen Daten,
    übermitteln Daten per Texteingabe oder laden Nachweise hoch.
    4. Personalverantwortliche können Eingaben und Dateien prüfen, bevor der Vorgang
    abgeschlossen wird.

    Jede Aktion wird rechtssicher dokumentiert. Im Hintergrund sorgen Workflows
    dafür, dass aus einer Erinnerung ein verbindlicher Prozess wird - inklusive
    Eskalationen, bevor Aufgaben kritisch werden.

    Jörg Schnermann, CEO: "Unsere Kunden im HR wollen keine weitere To-do-Liste, sie
    wollen Unterstützung mit System. Mit "Aufgaben und Terminen für Personen"
    reduzieren wir den manuellen Aufwand spürbar, erinnern Führungskräfte und
    Mitarbeiter rechtzeitig und dokumentieren jeden Schritt."

    Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Bei der Entwicklung standen für
    uns drei Dinge im Mittelpunkt: erstens die einfache Erstellung in wenigen
    Minuten, zweitens die mobile Nutzung für Mitarbeiter und drittens die
    Rechtssicherheit durch saubere Nachweise und transparente Historie. Das Ergebnis
    ist ein System, das sich dem HR-Alltag anpasst - nicht umgekehrt."

    Mit LearnID powered by LapID wird aus HR-Verwaltung ein klarer, digitaler
    Prozess. Automatisiert, transparent - damit Personalverantwortliche einfach
    sicher unterwegs sind.

    Über LapID:

    Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von
    Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen
    für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und
    Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by
    LapID um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz,
    Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch
    den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV
    zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter
    an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über
    600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola,
    und Evonik mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter:
    https://www.learnid.de/ .

    Pressekontakt:

    LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) |
    www.lapid.de | Sonja Riepe | Marketing & PR | sonja.riepe@lapid.de | 0271 48
    972 123

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149692/6161540
    OTS: LapID Service GmbH


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
