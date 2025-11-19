    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW Research

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fachkräftemangel nimmt weiter ab

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Knapp 26 Prozent der Unternehmen in Deutschland vermelden Einschränkungen
    wegen fehlenden Personals - vor einem Jahr waren es noch knapp 32 Prozent
    - Viele Unternehmen brauchen weiterhin sehr lange, um freie Stellen zu besetzen
    - Entgegen dem Trend in anderen Branchen steigt der Fachkräftemangel im
    Bauhauptgewerbe

    Unternehmen in Deutschland klagen derzeit seltener über Fachkräftemangel. Im
    Oktober erklärten 25,8 Prozent der Unternehmen, dass ihre Geschäftstätigkeit
    wegen fehlenden Personals eingeschränkt sei. Im vierten Quartal 2024 waren es
    noch 31,9 Prozent, im Sommer 2022 sogar 49,7 Prozent. Der Grund für den Rückgang
    ist allerdings ein wenig erfreulicher: die nach wie vor schwache Konjunktur. Am
    deutlichsten verringerte sich der Fachkräftemangel daher auch in der Industrie,
    wo die Produktions- und Absatzeinbrüche am stärksten sind. Hier waren zuletzt
    17,1 Prozent der Unternehmen betroffen.

    Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Fachkräftebarometers, das auf Auswertungen der
    ifo-Konjunkturumfragen basiert. Dafür werden einmal pro Quartal rund 9.000
    Unternehmen befragt, darunter 7.500 Mittelständler.

    Einen starken Mangel an Fachkräften beklagt weiterhin die
    Dienstleistungsbranche. 30,2 Prozent der in diesem Segment tätigen Unternehmen
    meldet Probleme, Personal zu finden. Allerdings ist auch hier die Quote zuletzt
    gesunken. In der Gastronomie etwa lag der Anteil der betroffenen Betriebe im
    April noch bei 40 Prozent - im Oktober waren es nun 26,7 Prozent.

    Entgegen dem sonstigen Trend ist der Fachkräftemangel im Bauhauptgewerbe zuletzt
    gestiegen. 31,6 Prozent der Unternehmen gaben an, deswegen von
    Produktionseinschränkungen betroffen zu sein, nach 27,3 Prozent im April. Das
    weist darauf hin, dass die Bautätigkeit in der zweiten Jahreshälfte wieder
    zugenommen hat.

    Der derzeitige Rückgang des Fachkräftemangels in den meisten
    Wirtschaftssegmenten kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
    grundsätzliche Problem bestehen bleibt. Nicht zuletzt wegen des demografischen
    Wandels sind weiterhin viele Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeitern. Das
    zeigt sich auch an den Vakanzzeiten für offene Stellen: Diese haben im Oktober
    einen neuen Höchststand erreicht. Im Schnitt dauerte es 161 Tage, bis ein
    Betrieb eine offene Stelle bei der Bundesagentur für Arbeit wieder abmeldete.
    Zum Vergleich: Im Oktober 2010 waren es nur 56 Tage.

    "Wir erwarten, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr Fahrt aufnimmt.
    Dann wird sich auch der Fachkräftemangel wieder verstärken. Es muss daher ein
    wichtiges politisches Ziel bleiben, die Erwerbsbeteiligung in Deutschland zu
    steigern und qualifizierte Zuwanderung zu ermöglichen", sagt Dr. Dirk
    Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer erscheint zweimal jährlich, jeweils im
    Frühsommer und im Herbst. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:

    KfW-ifo-Fachkräftebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/
    Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Fachkr%C3%A4ftebarome
    ter/)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
    Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6161542
    OTS: KfW




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KfW Research Fachkräftemangel nimmt weiter ab - Knapp 26 Prozent der Unternehmen in Deutschland vermelden Einschränkungen wegen fehlenden Personals - vor einem Jahr waren es noch knapp 32 Prozent - Viele Unternehmen brauchen weiterhin sehr lange, um freie Stellen zu besetzen - Entgegen dem …