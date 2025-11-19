Jetzt kommt die Abwrackprämie für Stromspeicher! (FOTO)

Wildpoldsried (ots) - Der Allgäuer Speicher-Pionier sonnen ruft die

Speicher-Tausch-Wochen aus, mit bis zu 2.800 Euro Prämie für Altgeräte. Wir

erklären, wieso sich der Austausch für PV-Anlagenbesitzer lohnen kann. Besonders

für diejenigen, die einen größeren Speicher wollen.



Wer sein Eigenheim schon früh auf Photovoltaik umgerüstet hat und einen

Stromspeicher im Keller stehen hat, der vor dem 31.12.2020 installiert wurde,

hat jetzt die Chance auf ein besonders attraktives Upgrade. Im Rahmen der

deutschlandweiten Speicher-Tausch-Wochen bietet der renommierte Allgäuer

Solarspeicher-Anbieter sonnen überzeugten Solar-Fans beim Kauf einer neuen

sonnenBatterie eine Abwrackprämie von bis zu 2.800 Euro für ihre Altgeräte -

unabhängig vom Zustand des alten Speichers. Dadurch lohnt sich der Wechsel auf

ein moderneres, intelligentes Modell gleich in mehrfacher Hinsicht.





Alter Speicher raus, mehr Power rein - warum sich der Wechsel jetzt besonders

lohnt



Auch abseits vom Vorteil durch attraktive Prämien raten PV-Expertinnen und

-Experten dazu, den Wechsel auf ein neueres Stromspeichermodelle jetzt zu prüfen

- auch wenn der alte prinzipiell noch gute Dienste leistet. Warum? Das verrät

der Blick auf die drastische technologische und preisliche Entwicklung von

Stromspeichern in den vergangenen Jahren.



Mehr Flexibilität, weniger Kostenrisiko



Es stimmt: Ältere Batterien funktionieren oft noch zuverlässig. Doch während vor

wenigen Jahren noch hohe Investitionen für kleinere Speicher mit nötig waren,

erhält man heute für vergleichbares Geld oft das Doppelte an Kapazität - und

noch mehr Funktionen. Wer seinen persönlichen Eigenverbrauch kennt, kann leicht

berechnen, ob sich der Wechsel auf leistungsstärkere und intelligente Modelle

lohnt, insbesondere im Hinblick auf energieintensive Neuanschaffungen, wie

E-Auto oder Wärmepumpe. Hinzu kommt: Bei vielen älteren Stromspeicher läuft die

Garantie aus. Günstige Angebote frühzeitig nutzen, bevor teure Reparaturen ins

Haus stehen, kann sich lohnen.



Preisvorteile durch Vernetzung und intelligentes Energiemanagement



Moderne Speicher sind nicht nur effizient, sondern auch intelligent, d.h. sie

sorgen automatisch für die optimale Nutzung von Stromüberschüssen und erhöhen

dadurch den Eigenverbrauch. Vernetzte Systeme reagieren auch gezielt auf

Strommarktpreise und ermöglichen z.B. automatisch das Laden mit günstigem Strom,

wenn die Preise an der Börse gerade besonders niedrig sind. Das ist besonders im

Winter interessant, wenn wenig eigener Solarstrom vorhanden ist. Als Teil des

"virtuellen Kraftwerks" können moderne Speicher von sonnen außerdem dabei

helfen, das öffentliche Stromnetz zu stabilisieren. Dadurch profitieren

Haushalte direkt von zusätzlichen Einnahmen.



Sicher versorgt im Falle eines Blackouts



In Zeiten globaler Krisen und steigender Energiepreise möchten immer mehr

Menschen für den Fall eines Stromausfalls oder "Blackout" gewappnet sein.

Notstrom-Lösungen sind bei neuen Speichern oft serienmäßig enthalten und sorgen

dafür, dass die wichtigsten Geräte im Haushalt weiterlaufen.



Jetzt kostenlos beraten lassen und Prämie sichern



Die Tausch-Wochen-Aktion läuft noch bis Ende 2025 und bietet eine einmalige

Gelegenheit, den eigenen Stromspeicher zu modernisieren und den

selbstproduzierten PV-Strom damit noch besser nutzen zu können. Wer also mit

einem Upgrade liebäugelt, sollte sich vom Fachhandel kompetent beraten lassen.

Eine individuelle Beratung durch einen zertifizierten Fachpartner aus der Region

und ein unverbindliches Angebot finden Sie hier:

https://www.sonnen.de/speicher-tausch-wochen



