    Jetzt kommt die Abwrackprämie für Stromspeicher! (FOTO)

    Wildpoldsried (ots) - Der Allgäuer Speicher-Pionier sonnen ruft die
    Speicher-Tausch-Wochen aus, mit bis zu 2.800 Euro Prämie für Altgeräte. Wir
    erklären, wieso sich der Austausch für PV-Anlagenbesitzer lohnen kann. Besonders
    für diejenigen, die einen größeren Speicher wollen.

    Wer sein Eigenheim schon früh auf Photovoltaik umgerüstet hat und einen
    Stromspeicher im Keller stehen hat, der vor dem 31.12.2020 installiert wurde,
    hat jetzt die Chance auf ein besonders attraktives Upgrade. Im Rahmen der
    deutschlandweiten Speicher-Tausch-Wochen bietet der renommierte Allgäuer
    Solarspeicher-Anbieter sonnen überzeugten Solar-Fans beim Kauf einer neuen
    sonnenBatterie eine Abwrackprämie von bis zu 2.800 Euro für ihre Altgeräte -
    unabhängig vom Zustand des alten Speichers. Dadurch lohnt sich der Wechsel auf
    ein moderneres, intelligentes Modell gleich in mehrfacher Hinsicht.

    Alter Speicher raus, mehr Power rein - warum sich der Wechsel jetzt besonders
    lohnt

    Auch abseits vom Vorteil durch attraktive Prämien raten PV-Expertinnen und
    -Experten dazu, den Wechsel auf ein neueres Stromspeichermodelle jetzt zu prüfen
    - auch wenn der alte prinzipiell noch gute Dienste leistet. Warum? Das verrät
    der Blick auf die drastische technologische und preisliche Entwicklung von
    Stromspeichern in den vergangenen Jahren.

    Mehr Flexibilität, weniger Kostenrisiko

    Es stimmt: Ältere Batterien funktionieren oft noch zuverlässig. Doch während vor
    wenigen Jahren noch hohe Investitionen für kleinere Speicher mit nötig waren,
    erhält man heute für vergleichbares Geld oft das Doppelte an Kapazität - und
    noch mehr Funktionen. Wer seinen persönlichen Eigenverbrauch kennt, kann leicht
    berechnen, ob sich der Wechsel auf leistungsstärkere und intelligente Modelle
    lohnt, insbesondere im Hinblick auf energieintensive Neuanschaffungen, wie
    E-Auto oder Wärmepumpe. Hinzu kommt: Bei vielen älteren Stromspeicher läuft die
    Garantie aus. Günstige Angebote frühzeitig nutzen, bevor teure Reparaturen ins
    Haus stehen, kann sich lohnen.

    Preisvorteile durch Vernetzung und intelligentes Energiemanagement

    Moderne Speicher sind nicht nur effizient, sondern auch intelligent, d.h. sie
    sorgen automatisch für die optimale Nutzung von Stromüberschüssen und erhöhen
    dadurch den Eigenverbrauch. Vernetzte Systeme reagieren auch gezielt auf
    Strommarktpreise und ermöglichen z.B. automatisch das Laden mit günstigem Strom,
    wenn die Preise an der Börse gerade besonders niedrig sind. Das ist besonders im
    Winter interessant, wenn wenig eigener Solarstrom vorhanden ist. Als Teil des
    "virtuellen Kraftwerks" können moderne Speicher von sonnen außerdem dabei
    helfen, das öffentliche Stromnetz zu stabilisieren. Dadurch profitieren
    Haushalte direkt von zusätzlichen Einnahmen.

    Sicher versorgt im Falle eines Blackouts

    In Zeiten globaler Krisen und steigender Energiepreise möchten immer mehr
    Menschen für den Fall eines Stromausfalls oder "Blackout" gewappnet sein.
    Notstrom-Lösungen sind bei neuen Speichern oft serienmäßig enthalten und sorgen
    dafür, dass die wichtigsten Geräte im Haushalt weiterlaufen.

    Jetzt kostenlos beraten lassen und Prämie sichern

    Die Tausch-Wochen-Aktion läuft noch bis Ende 2025 und bietet eine einmalige
    Gelegenheit, den eigenen Stromspeicher zu modernisieren und den
    selbstproduzierten PV-Strom damit noch besser nutzen zu können. Wer also mit
    einem Upgrade liebäugelt, sollte sich vom Fachhandel kompetent beraten lassen.
    Eine individuelle Beratung durch einen zertifizierten Fachpartner aus der Region
    und ein unverbindliches Angebot finden Sie hier:
    https://www.sonnen.de/speicher-tausch-wochen

