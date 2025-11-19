Jetzt kommt die Abwrackprämie für Stromspeicher! (FOTO)
Wildpoldsried (ots) - Der Allgäuer Speicher-Pionier sonnen ruft die
Speicher-Tausch-Wochen aus, mit bis zu 2.800 Euro Prämie für Altgeräte. Wir
erklären, wieso sich der Austausch für PV-Anlagenbesitzer lohnen kann. Besonders
für diejenigen, die einen größeren Speicher wollen.
Wer sein Eigenheim schon früh auf Photovoltaik umgerüstet hat und einen
Stromspeicher im Keller stehen hat, der vor dem 31.12.2020 installiert wurde,
hat jetzt die Chance auf ein besonders attraktives Upgrade. Im Rahmen der
deutschlandweiten Speicher-Tausch-Wochen bietet der renommierte Allgäuer
Solarspeicher-Anbieter sonnen überzeugten Solar-Fans beim Kauf einer neuen
sonnenBatterie eine Abwrackprämie von bis zu 2.800 Euro für ihre Altgeräte -
unabhängig vom Zustand des alten Speichers. Dadurch lohnt sich der Wechsel auf
ein moderneres, intelligentes Modell gleich in mehrfacher Hinsicht.
Alter Speicher raus, mehr Power rein - warum sich der Wechsel jetzt besonders
lohnt
Auch abseits vom Vorteil durch attraktive Prämien raten PV-Expertinnen und
-Experten dazu, den Wechsel auf ein neueres Stromspeichermodelle jetzt zu prüfen
- auch wenn der alte prinzipiell noch gute Dienste leistet. Warum? Das verrät
der Blick auf die drastische technologische und preisliche Entwicklung von
Stromspeichern in den vergangenen Jahren.
Mehr Flexibilität, weniger Kostenrisiko
Es stimmt: Ältere Batterien funktionieren oft noch zuverlässig. Doch während vor
wenigen Jahren noch hohe Investitionen für kleinere Speicher mit nötig waren,
erhält man heute für vergleichbares Geld oft das Doppelte an Kapazität - und
noch mehr Funktionen. Wer seinen persönlichen Eigenverbrauch kennt, kann leicht
berechnen, ob sich der Wechsel auf leistungsstärkere und intelligente Modelle
lohnt, insbesondere im Hinblick auf energieintensive Neuanschaffungen, wie
E-Auto oder Wärmepumpe. Hinzu kommt: Bei vielen älteren Stromspeicher läuft die
Garantie aus. Günstige Angebote frühzeitig nutzen, bevor teure Reparaturen ins
Haus stehen, kann sich lohnen.
Preisvorteile durch Vernetzung und intelligentes Energiemanagement
Moderne Speicher sind nicht nur effizient, sondern auch intelligent, d.h. sie
sorgen automatisch für die optimale Nutzung von Stromüberschüssen und erhöhen
dadurch den Eigenverbrauch. Vernetzte Systeme reagieren auch gezielt auf
Strommarktpreise und ermöglichen z.B. automatisch das Laden mit günstigem Strom,
wenn die Preise an der Börse gerade besonders niedrig sind. Das ist besonders im
Winter interessant, wenn wenig eigener Solarstrom vorhanden ist. Als Teil des
"virtuellen Kraftwerks" können moderne Speicher von sonnen außerdem dabei
helfen, das öffentliche Stromnetz zu stabilisieren. Dadurch profitieren
Haushalte direkt von zusätzlichen Einnahmen.
Sicher versorgt im Falle eines Blackouts
In Zeiten globaler Krisen und steigender Energiepreise möchten immer mehr
Menschen für den Fall eines Stromausfalls oder "Blackout" gewappnet sein.
Notstrom-Lösungen sind bei neuen Speichern oft serienmäßig enthalten und sorgen
dafür, dass die wichtigsten Geräte im Haushalt weiterlaufen.
Jetzt kostenlos beraten lassen und Prämie sichern
Die Tausch-Wochen-Aktion läuft noch bis Ende 2025 und bietet eine einmalige
Gelegenheit, den eigenen Stromspeicher zu modernisieren und den
selbstproduzierten PV-Strom damit noch besser nutzen zu können. Wer also mit
einem Upgrade liebäugelt, sollte sich vom Fachhandel kompetent beraten lassen.
Eine individuelle Beratung durch einen zertifizierten Fachpartner aus der Region
und ein unverbindliches Angebot finden Sie hier:
https://www.sonnen.de/speicher-tausch-wochen
