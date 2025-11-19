Phemex veranstaltet ein Festival an mehreren Veranstaltungsorten mit Preisen im Wert von 6 Mio. USD zur Feier seines 6-jährigen Bestehens

Die Kampagne erstreckt sich über fünf zentrale Veranstaltungsorte, die jeweils maßgeschneiderte Prämien für unterschiedliche Handelsaktivitäten bieten. Die Preise reichen von Rolex-Uhren und iPhone 17 Pro Max-Geräten bis hin zu breit angelegten Prämienpools, die auf die täglichen Handelsaktivitäten verteilt sind.

APIA, Samoa, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Kryptobörse, kündigt eine einmonatige Jubiläumskampagne mit Prämien im Wert von 6 Mio. USD an, die vom 19. November bis zum 19. Dezember 2025 läuft. Die Feier folgt auf ein bedeutendes Jahr, in dem die Plattform von 6 Millionen auf über 10 Millionen Nutzer gewachsen ist und eine vollständige Umfirmierung abgeschlossen hat, was ihr Wachstum zu einem diversifizierten Krypto-Handelsökosystem unterstreicht.

Auf Spot erhalten Nutzer Zugang zu gebührenfreiem Handel und CandyDrop-Token-Prämien. Futures-Teilnehmer können an einem Handelswettbewerb teilnehmen, Glücksboxen öffnen und um hochwertige Preise konkurrieren. In Earn können Nutzer flexible und feste Produkte mit wettbewerbsfähigen APYs entdecken. Fiat-Nutzer profitieren während des gesamten Zeitraums von gebührenfreien Karteneinzahlungen, während Empfehlungsmissionen zusätzliche Boni für die Beteiligung der Community bieten.

Federico Variola, CEO von Phemex, erklärte: „Unsere Plattform bedient nun Händler mit unterschiedlichen Gewohnheiten und Zielen, daher ist unsere Jubiläumskampagne entsprechend gestaltet – mit mehreren Veranstaltungsorten, echtem Nutzen und Belohnungen, die der tatsächlichen Nutzung von Phemex entsprechen. Dies spiegelt die umfassendere Strategie hinter der Erweiterung unseres Ökosystems wider."

Mit dem Eintritt in das siebte Jahr wird Phemex weiterhin saisonale Veranstaltungen, Handelsfestivals, Produktverbesserungen und globale Community-Programme durchführen. Die Kampagne zum 6-jährigen Jubiläum ist lediglich der Anfang einer Reihe von Initiativen, die darauf abzielen, die Nutzerbindung zu stärken und gleichzeitig die Plattform interaktiver, lohnender und unterhaltsamer zu gestalten. Weitere Aktualisierungen und Feierlichkeiten werden im Laufe der Saison bekannt gegeben.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine benutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit über 10 Millionen Händler vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die auf Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation ausgerichtet sind. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Engagement für die Stärkung der Nutzer bietet Phemex zuverlässige Tools, inklusiven Zugang und sich ständig weiterentwickelnde Möglichkeiten für Trader aller Erfahrungsstufen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein.

