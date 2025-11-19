    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Deutz erholt nach Kaufempfehlung - Wieder über 200-Tage-Linie

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung von Berenberg Bank treibt Deutz-Aktien.
    • Kurs steigt um 2,6 % auf 7,76 Euro, über 200-Tage-Durchschnitt.
    • Deutz transformiert sich, Fokus auf Verteidigung und Elektromotoren.
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat die Deutz -Aktien am Mittwoch auf einen Erholungskurs geschickt. Am Vormittag ging es um 2,6 Prozent nach oben auf 7,76 Euro. Am Vortag waren sie mit 7,33 Euro noch zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juli gesackt. Mit der Erholung schafften sie damit die unmittelbare Rückkehr über den 200-Tage-Durchschnitt, dessen Linie bei Anlegern ein viel beachteter, langfristiger Trendindikator ist.

    Um die Story, dass sich Deutz vom reinen Motorenbauer weg entwickelt und auch im Rüstungsbereich seine Chance sucht, war es zuletzt ruhiger geworden. Vom Hoch seit 2007, das im September bei fast 10 Euro erreicht wurde, war der Kurs zuletzt wieder um ein Viertel gesunken.

    Der Berenberg-Fachmann Lasse Stueben hob am Mittwoch aber wieder die Transformationsstory hervor, die Deutz hin zu einer breiten Aufstellung führe. Der Experte verwies dabei auf margenstärkere Bereiche, wozu er neben Verteidigung auch Elektromotoren oder Stromaggregate zählt. Vor diesem Hintergrund rechnet er mit einer strukturell steigenden Profitabilität./tih/jha/

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 7,74 auf Tradegate (19. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +29,87 %/+42,86 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
