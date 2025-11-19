AKTIE IM FOKUS
Deutz erholt nach Kaufempfehlung - Wieder über 200-Tage-Linie
- Kaufempfehlung von Berenberg Bank treibt Deutz-Aktien.
- Kurs steigt um 2,6 % auf 7,76 Euro, über 200-Tage-Durchschnitt.
- Deutz transformiert sich, Fokus auf Verteidigung und Elektromotoren.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat die Deutz -Aktien am Mittwoch auf einen Erholungskurs geschickt. Am Vormittag ging es um 2,6 Prozent nach oben auf 7,76 Euro. Am Vortag waren sie mit 7,33 Euro noch zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juli gesackt. Mit der Erholung schafften sie damit die unmittelbare Rückkehr über den 200-Tage-Durchschnitt, dessen Linie bei Anlegern ein viel beachteter, langfristiger Trendindikator ist.
Um die Story, dass sich Deutz vom reinen Motorenbauer weg entwickelt und auch im Rüstungsbereich seine Chance sucht, war es zuletzt ruhiger geworden. Vom Hoch seit 2007, das im September bei fast 10 Euro erreicht wurde, war der Kurs zuletzt wieder um ein Viertel gesunken.
Der Berenberg-Fachmann Lasse Stueben hob am Mittwoch aber wieder die Transformationsstory hervor, die Deutz hin zu einer breiten Aufstellung führe. Der Experte verwies dabei auf margenstärkere Bereiche, wozu er neben Verteidigung auch Elektromotoren oder Stromaggregate zählt. Vor diesem Hintergrund rechnet er mit einer strukturell steigenden Profitabilität./tih/jha/
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 7,74 auf Tradegate (19. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +29,87 %/+42,86 % bedeutet.
Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Deutz: Wandel vom traditionellen Motorenbauer zum breit aufgestellten Systemanbieter
- Das Unternehmen verfolgt mit "Deutz Classic" (Diesel- und Gasmotoren) und "Deutz Green" (alternative Antriebe wie Wasserstoff und Elektro) eine Zwei-Säulen-Strategie.
- Mit der "Dual+"-Strategie setzt Deutz neben dem klassischen Geschäft und alternativen Antrieben auch auf Diversifikation, etwa in den Defence-Sektor.
- Die Übernahme der Sobek Group markiert den Einstieg in den Drohnen- und Verteidigungsmarkt und soll das Unternehmen profitabler und zukunftssicherer machen.
- Die Aktie notiert im Peergroup-Vergleich mit einem Risikoanschlag, doch die jüngsten Geschäftszahlen rechtfertigen die Skepsis nicht. Das bietet zusätzliches Potenzial.
Posted by Michael C. Kissig am 11.9.25
DEUTZ steigt ins Drohnengeschäft ein