Rheinmetall wird zum 50-Milliarden-Monster: Kursziele steigen – Zweifel auch

Jefferies bleibt ebenfalls bullish und bestätigt das Kursziel von 2.250 Euro. Die dort vorgestellten Zahlen seien "ansprechend", schreibt Analystin Chloe Lemarie. Der angestrebte Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro sei durch ein organisches Wachstum auf 44 Milliarden Euro solide unterlegt – sogar auf Basis konservativer Annahmen. Vertikale Integration und Automatisierung sollen laut Jefferies die Margen strategisch absichern und bis 2030 auf 21 bis 23 Prozent heben. Für Lemarie bleibt Rheinmetall der Top-Wert der Branche.

Berenberg zeigt sich nach Rheinmetalls Kapitalmarkttag sich deutlich bullish und hob das Kursziel von 2.300 auf 2.340 Euro an. Analyst George McWhirter lobte die neuen Mittelfristziele und erwartet für 2030 nun ein Umsatzwachstum von 30 Prozent über fünf Jahre. Sein Bewertungsmodell wurde entsprechend angepasst: Die Ebit-Schätzung für 2030 steigt um 23 Prozent, die Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent.

Auch UBS reiht sich auf der bullishen Seite ein und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 2.500 Euro. "Evolution zählt mehr als Revolution", schreibt Analyst Sven Weier. Entscheidend sei nicht nur, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Spanne liegen – wichtiger sei das Wachstumspotenzial danach. Rheinmetall sei "bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich", und es gebe ausreichend Hinweise, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten.

Weniger euphorisch äußert sich hingegen Bernstein: Das Kursziel bleibt bei 1.980 Euro und die Einstufung auf "Market-Perform". Die neuen Ziele seien weitgehend erwartet worden; viele Investoren hätten sich zuletzt an positive Überraschungen gewöhnt, so Analyst Adrien Rabier.

Noch vorsichtiger ist Warburg Research. Zwar wird das Kursziel moderat von 1.740 auf 1.770 Euro angehoben, die Einstufung bleibt jedoch "Hold". Analyst Christian Cohrs lobt die "Phase ausgeprägten Wachstums", weist aber darauf hin, dass die Ziele bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere Zukäufe beinhalten. "Viel Luft nach oben" sieht Cohrs daher nicht.

Strategisch sorgt die Beteiligung an Auterion für zusätzliche Schlagzeilen. "Auterion, wir haben Aktien von ihnen gekauft", bestätigte CEO Armin Papperger am Dienstag. Rheinmetall arbeitet mit dem US-Unternehmen an einem Betriebssystem für Kampfdrohnen, die sowohl von der Bundeswehr als auch in der Ukraine eingesetzt werden. Die Transaktion stärkt Rheinmetalls Ambitionen in einem der am schnellsten wachsenden Rüstungssegmente.

Zudem plant der Konzern deutliche Margensteigerungen: In Waffensystemen und Munition soll die operative Marge bis 2030 auf 29 bis 31 Prozent wachsen (2025: 21,9 Prozent). Im Bereich Vehicle Systems werden 13 bis 15 Prozent erwartet, nach 10,7 Prozent in den ersten neun Monaten 2025. Auch die Umsatzstruktur verschiebt sich: Waffensysteme und Munition sollen bis 2030 zwischen 14 und 16 Milliarden Euro erreichen, während Vehicle Systems auf 13 bis 15 Milliarden steigen sollen.

