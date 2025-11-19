Bitcoin verliert: Rekordabflüsse bei BlackRocks BTC-ETF

Die Stimmung am Kryto-Markt hat sich in wenigen Wochen komplett gedreht. Während der Kurs der größten Kryptowährung Bitcoin seit Anfang Oktober über 25 Prozent eingebüßt hat und derzeit um die Marke von 91.000 US-Dollar pendelt, reagieren institutionelle Anleger zunehmend mit Risikoabbau. Besonders deutlich zeigt sich das im ETF-Segment – allen voran beim Branchenprimus BlackRock.

BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT), der weltweit größte Spot-Bitcoin-ETF mit rund 72,8 Milliarden US-Dollar Nettovermögen, meldete am Dienstag Nettoabflüsse von 523,2 Millionen US-Dollar – der höchste Wert seit Fondsstart im Januar 2024.

Der ETF verzeichnete damit den fünften Tag in Folge Abflüsse, die sich inzwischen auf 1,43 Milliarden US-Dollar summieren. Auch im Wochenvergleich stehen vier Verlustwochen in Serie zu Buche – insgesamt 2,19 Milliarden US-Dollar Abflüssen.

"Das sind keine Kapitulationen, sondern eine institutionelle Neugewichtung", sagte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Große Anleger reduzieren Risiko, justieren ihre Allokationen und warten auf klarere makroökonomische Signale."

Von 140.000-Dollar-Calls zu 85.000-Dollar-Puts

Mindestens ebenso aufschlussreich wie die ETF-Ströme ist das Bild im Optionsmarkt. Noch vor wenigen Wochen galten 100.000- bis 140.000-Dollar-Calls als Lieblingswette institutioneller Trader. Der 140.000-Dollar-Call war über Monate das volumenstärkste Deribit-Kontraktniveau, mit über 2 Milliarden US-Dollar offenem Interesse.

Heute sieht alles anders aus: Das offene Interesse im 140.000-Dollar-Call ist auf 1,63 Milliarden US-Dollar gefallen. Angeführt wird der Markt nun von einem 85.000-Dollar-Put mit 2,05 Milliarden US-Dollar offenem Interesse.

Kurze Laufzeiten (bis Jahresende) zeigen eine deutliche Put-Prämie und ein Volatilitäts-Skew von +5 bis +6,5 Prozent – laut Deribit-CCO Jean-David Pequignot ein klares Zeichen für Absicherungsdruck.

Makrotrends belasten die Stimmung

Mit schwächerer US-Arbeitsmarktdynamik, sinkenden Erwartungen an eine schnelle Zinssenkung und dem Auslaufen staatlicher Liquiditätspuffer fehlt dem Markt der Rückenwind der vergangenen Monate. Viele Trader sehen kurzfristig kaum Gründe, bullisch in das Jahresende zu starten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





