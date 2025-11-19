AKTIE IM FOKUS
Hypoport an SDax-Spitze - Aktienrückkauf sorgt für Erholung
- Hypoport-Aktien steigen nach Rückkauf-Ankündigung.
- Rückkäufe im Wert von bis zu 10 Millionen Euro geplant.
- Analyst empfiehlt Kauf trotz Kursrückgang und Unsicherheit.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ankündigung von Aktienrückkäufen hat Hypoport am Mittwoch kräftig angetrieben. Die Papiere des Finanzdienstleisters schnellten am Vormittag um fast elf Prozent auf bis zu 115,20 Euro nach oben. Damit waren sie unter den Spitzenwerten im Kleinwerte-Index SDax . Sie starteten einen Erholungsversuch, nachdem sie am Vortag nahe der 100-Euro-Marke auf ein Tief seit zwei Jahren abgesackt waren. Seit Jahresbeginn steht trotzdem noch ein Minus von fast einem Drittel zu Buche.
Hypoport hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Das Volumen entspreche auf Schlusskursbasis vom Montag rund 94.000 Aktien. Diese sollen unter anderem zur Bedienung von Programmen zur Mitarbeiterbeteiligung verwendet werden, hieß es vom Finanzdienstleister.
Ein Händler bezeichnete die Aktienrückkäufe als leicht positives Signal. Das Programm sei im Vergleich zur derzeitigen Marktkapitalisierung von Hypoport allerdings klein und entspreche nur etwas mehr als einem Prozent der ausstehenden Aktien. Ein anderer Börsianer bezeichnete die Kursreaktion daher als deutlich überzogen.
Analyst Simon Stippig vom Analysehaus Warburg Research bekräftigte dagegen speziell nach dem vorherigen Kursrutsch seine Kaufempfehlung für Hypoport. Obwohl der Finanzdienstleister noch keine konkrete Prognose für 2026 ausgegeben habe, sei nun ein guter Zeitpunkt, um sich die Papiere ins Depot zu holen.
Laut Stippig dürfte der Anteil selbst gehaltender Aktien für Hypoport nach dem Rückkauf auf rund vier Prozent steigen. Addiert mit den Anteilen von Management und Mitarbeitern, zu denen auch der Großaktionär und Konzernchef Ronald Slabke zählt, ergebe sich sogar eine Summe von mehr als 43 Prozent. Das untermauere ein hohes Maß gemeinsamer Interessen und sei eindeutig positiv, ergänzte Stippig.
Bereits zu Beginn vergangener Woche hatte Hypoport endgültige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die schon Ende Oktober gekappte Umsatzprognose für 2025 bestätigt. Außerdem blickt der Finanzdienstleister mit Zuversicht aufs kommende Jahr und will bei den Erträgen sogar auf Rekordjagd gehen, nachdem er in den Vorjahren unter einem trägen Immobilienmarkt gelitten hatte. Den Abwärtstrend der Aktien konnte das bis zur Ankündigung der Aktienrückkäufe aber nicht stoppen./niw/tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 15.924 auf Ariva Indikation (19. November 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 797,17 Mio..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +74,52 %/+177,49 % bedeutet.
Was ich nicht so ganz verstehe, wieso ist der Umsatz mittlerweile so viel Höher als Vor-Zinsanstieg (glaube man hat hier auch was gekauft oder) und das Ergebnis dennoch niedriger. Es war ja immer die Hoffnung, dass man hier so super skaliert und wenn der Umsatz dann steigt man kaum Kosten hat und sich nach dem Zinsanstieg auf eine gesunde Kostenbasis gestellt hat. Diese Fantasie ist aber bisher nicht aufgegangen.
Kann jemand erklären wieso dies nicht passiert ist?
Tja, der Markt will wohl zweistellige Kurse sehen. Die Baisse nährt die Baisse. Dürfte schwer sein, das Ding hier zu drehen.
Ach, das Ariva-Forum – ein Ort, an dem Emotionen offenbar stärker steigen als die Gewinne pro Aktie.
Natürlich ist ein KGV von 50+ auf heutiger Basis sportlich, aber wenn Hypoport die prognostizierten Gewinne erreicht, relativiert sich das Bild schnell.
Zwischen Sektenjubel und Weltuntergang findet man leider selten sachliche Zwischentöne – dabei wäre genau das spannend.