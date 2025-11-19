Erfurt oder Halle wollen Konzernzentrale der Deutschen Bahn

Die Antwort aus der Bahn-Zentrale kam prompt: "Die Standort-Frage stellt sich nicht", hieÃŸ es in einer Mitteilung. Mit Berlin verbinde die Bahn eine enge Partnerschaft, "an der wir weiterhin festhalten". Verwiesen wurde auf rund 20.000 BeschÃ¤ftigte in der Hauptstadt und die NÃ¤he zu politischen EntscheidungstrÃ¤gern. Es sei aber auch noch nicht entschieden, was nach 2033 passiere, sagte ein Bahn-Sprecher.

ERFURT/HALLE (dpa-AFX) - Die StÃ¤dte Erfurt und Halle bringen sich als Standort fÃ¼r den Hauptsitz der Deutschen Bahn ins Spiel. Hintergrund ist der Ende 2033 auslaufende Mietvertrag fÃ¼r den aktuellen Sitz der Konzernzentrale in Berlin, wie die OberbÃ¼rgermeister der beiden StÃ¤dte in Erfurt erklÃ¤rten. Noch handle es sich aber nur um eine Initiativbewerbung - GesprÃ¤che mit Konzernvertretern und der neuen DB-Chefin Evelyn Palla mÃ¼ssten noch gefÃ¼hrt werden.

GÃ¼nstigere Mieten und gute Anbindung



ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) nannte die Idee "eine Riesenchance fÃ¼r ein Leuchtturmprojekt in Mitteldeutschland". Die OberbÃ¼rgermeister verwiesen unter anderem darauf, dass der Unterhalt einer Konzernzentrale in Halle oder Erfurt vermutlich billiger sei als am derzeitigen Standort am Potsdamer Platz in Berlin. Dazu seien beide StÃ¤dte gut angebunden, daher mÃ¼ssten auch nicht alle Mitarbeiter umziehen. AuÃŸerdem gebe es in Halle oder Erfurt gÃ¼nstigen Wohnraum fÃ¼r die Mitarbeiter.

Halles OberbÃ¼rgermeister Alexander Vogt (parteilos) sagte, ihm und seinem Erfurter Amtskollegen Andreas Horn (CDU) sei wichtig, dass ein groÃŸes deutsches Unternehmen nach Ostdeutschland komme. Ob nun Halle in Sachsen-Anhalt oder Erfurt in ThÃ¼ringen den Zuschlag bekÃ¤me, sei letztlich egal. Das sei auch ein wichtiges Signal mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Diese Standorte sind im GesprÃ¤ch



In Erfurt bietet sich nach Ansicht von Horn das GelÃ¤nde der geplanten "ICE City" auf dem GelÃ¤nde des ehemaligen GÃ¼terbahnhofs an. Die Bahn hatte dort bereits Investitionen von mehreren hundert Millionen Euro in ein Weiterbildungszentrum und einen BÃ¼rokomplex angekÃ¼ndigt. Auch in Halle gibt es nach Angaben von Vogt ein groÃŸes GelÃ¤nde direkt am Hauptbahnhof, das zur Bebauung zur VerfÃ¼gung stÃ¼nde./dhu/DP/jha



