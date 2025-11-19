UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen von 14,80 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schuldenabbau beim Leuchten- und Sensorenhersteller setze sich trotz der verlangsamten Erholung fort, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagabend. Die Erholung aber brauche länger als erwartet, ergänzte der Analyst mit Blick auf die zwar wie erwartet ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal, aber den enttäuschenden Ausblick auf das angelaufene Schlussviertel 2025./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,15 % und einem Kurs von 8,23EUR auf Tradegate (19. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.