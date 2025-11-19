    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    UBS stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach dem Kapitalmarkttag in Wittenheim (Frankreich) mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Die Präsentation der iVario-Produktreihe, die an dem neuen Produktionsstandort hergestellt werde, sei überzeugend gewesen, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 615,5EUR auf Tradegate (19. November 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 750
    Kursziel alt: 750
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
