WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 115,8EUR auf Tradegate (19. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 291

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



