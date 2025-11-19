    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer entwickele sich in einem schwierigen Markt robust, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells im Anschluss an die Neunmonatszahlen. Die Taktgeber für eine Erholung verstärkten sich./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 49,70EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



