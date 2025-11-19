Bundesregierung will E-Mobilität entscheidend voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland entscheidend voranbringen. Das Kabinett beschloss einen "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030". Darin heißt es, Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sollten verbessert werden. Verbrauchern solle die komfortable Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden. "Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden - egal wo, wann und wie schnell geladen wird." Verbände und Verbraucher beklagen derzeit einen Tarifdschungel./hoe/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 84,38 auf Tradegate (19. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,58 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -8,40 %/+58,98 % bedeutet.