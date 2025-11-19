    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Bundesregierung will E-Mobilität entscheidend voranbringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung fördert Elektromobilität massiv.
    • Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 beschlossen.
    • Verbraucher sollen transparente Ladeangebote erhalten.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland entscheidend voranbringen. Das Kabinett beschloss einen "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030". Darin heißt es, Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sollten verbessert werden. Verbrauchern solle die komfortable Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden. "Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden - egal wo, wann und wie schnell geladen wird." Verbände und Verbraucher beklagen derzeit einen Tarifdschungel./hoe/DP/jha

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
