WARBURG RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1740 auf 1770 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele sprächen für eine Phase ausgeprägten Wachstums, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Ziele berücksichtigten jedoch bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere kleine Zukäufe. Viel Luft nach oben für die Aktien sieht Cohrs derzeit nicht./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 1.705EUR auf Tradegate (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1770

Kursziel alt: 1740

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



