UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 334,5EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 314

Kursziel alt: 314

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

