UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 334,5EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 314
Kursziel alt: 314
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 314
Kursziel alt: 314
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte