    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 334,5EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 265
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


