DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 334,5EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 265

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 CHF , was eine Steigerung von +4,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer