    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells "ABB Way" und den Transformationsprozess beleuchtet, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Das abgehobene bereinigte Margenziel (Ebitda) liege ebenso wie die bestätigte organische Wachstumsprognose im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktien erscheine angemessen, und andere Branchentitel - insbesondere Schneider Electric - hätten mehr Wachstums- und Margenpotenzial./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 58,51EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


