Unternehmens-Bonds werden sicherer als Staatsanleihen

Dieser Wandel ist vor allem das Ergebnis eines Zusammenspiels von wirtschaftlicher Unsicherheit und der Schwäche der Fiskalpolitik einiger großer Industrienationen. Während Unternehmen in den letzten Jahren ihre Haushalte gestrafft und ihre Verschuldung deutlich reduziert haben, setzen viele Staaten, insbesondere in der westlichen Welt, ihre Verschuldungspolitik fort. Das bedeutet, dass einige Unternehmen inzwischen eine deutlich stärkere Bilanz haben, die sie für Investoren zu einer verlässlicheren Wahl macht.

Im weltweiten Anleihemarkt, der insgesamt ein Volumen von etwa 150 Billionen US-Dollar umfasst, beginnt sich ein bemerkenswerter Trend abzuzeichnen: Unternehmensanleihen werden von Investoren zunehmend als sicherer eingeschätzt als Staatsanleihen , selbst die der mächtigsten Nationen. Ein Phänomen, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Paradebeispiele für diesen Trend sind die europäischen Großkonzerne Airbus, Siemens und L’Oréal, aber auch Microsoft aus den USA. Sie haben in den letzten Jahren durch ihre solide finanzielle Basis und starke Gewinnzahlen gezeigt, dass sie im Vergleich zu ihren Heimatstaaten eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen. Microsoft etwa hat eine Triple-A-Bewertung, während die Nettoverschuldung des Unternehmens nur ein Zehntel der jährlichen Gewinne beträgt. Damit wird es zu einer weniger riskanten Wahl als etwa die US-Staatsanleihen, deren Schuldenquote durch kontinuierliche fiskalische Ausweitung stetig steigt.

Die Lage der Staatsfinanzen hat sich in den letzten Jahren zugespitzt, besonders in den USA, aber auch in Europa. Frankreich und die USA haben in den letzten Monaten sogar an Kreditwürdigkeit verloren, während große Unternehmen im selben Zeitraum ihre Ratings auf Rekordniveau steigern konnten. Laut der Institute of International Finance steigen die öffentlichen Schulden rasant, und es wird zunehmend schwieriger für Politiker, die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung der Defizite zu treffen.

Die Schlüsselfaktoren, die diesen Wandel antreiben, sind vor allem die fiskalische Politik und das Vertrauen in die Fähigkeit von Staaten, durch Steuererhöhungen und geldpolitische Maßnahmen die Schuldenlast zu verringern. In Ländern wie den USA, Frankreich und auch Deutschland, wo staatliche Haushalte weiterhin von hohen Defiziten geprägt sind, wachsen die Bedenken der Anleger, dass diese Staaten langfristig nicht in der Lage sein könnten, ihre Schulden in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld zu bedienen.

Marktexperten betonen, dass es zunehmend "populistische politische Bewegungen" und eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit sind, die das Vertrauen in die Stabilität der Fiskalpolitik erschüttern. Investoren wenden sich daher zunehmend Unternehmen zu, deren Bilanzen deutlich robuster sind und die nicht den gleichen politisch bedingten Risiken ausgesetzt sind.

Der Schlüsselfaktor, der diese Dynamik befeuert, ist der Rückgang der Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Diese sind mittlerweile häufig sogar niedriger als die von Staatsanleihen, was ein Zeichen dafür ist, dass Investoren den Unternehmen mehr Verlässlichkeit zugestehen. Experten der Bank of America bestätigen, dass Märkte "die Rubikon-Linie überschritten haben" und Unternehmensanleihen jetzt häufig mit weniger Risikoaufschlag gehandelt werden als die Staatsanleihen des jeweiligen Herkunftslands.

Dieser Trend hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Märkte. Für Unternehmen bedeutet es eine leichtere Kapitalaufnahme zu attraktiveren Konditionen, was wiederum zu einer Stärkung ihrer Marktkapitalisierung führen kann. Allerdings wird diese Entwicklung auch zu einer Herausforderung für Staaten, deren Schuldenkosten weiter steigen könnten.

Unternehmens-Bonds ersetzen Staatspapiere als "sicherer Hafen"

Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, wird nun zunehmend Realität: Einige Unternehmensanleihen gelten als sicherer als Staatsanleihen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark die globale Finanzlandschaft unter dem Einfluss von finanziellen Unsicherheiten und politischen Fehlentscheidungen ins Wanken geraten ist. In der Zukunft könnte es daher immer mehr Unternehmen gelingen, den Status "sicherer Hafen" für sich zu beanspruchen, während Staatsanleihen, vor allem in großen Wirtschaftsnationen, immer mehr an Vertrauen verlieren könnten. Die Finanzmärkte stehen vor einem Umbruch, der langfristige Auswirkungen auf die Portfolio-Strategien von Investoren haben könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion