Niederlande und China versöhnen sich: Chipkrise jetzt endgültig entschärft?

Wirtschaftsminister Vincent Karremans erklärte: "Wir sehen dies als Zeichen des guten Willens." In einer separaten Erklärung an das Parlament fügte Karremans hinzu, dass es nun klar sei, dass Peking Unternehmen aus Europa und anderen Ländern den Export von Nexperia-Chips erlaube. "Dies ist ein wichtiger Schritt", sagte der Minister.

Die niederländische Regierung hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Intervention beim chinesischen Chiphersteller Nexperia nach Gesprächen mit den chinesischen Behörden ausgesetzt hat.

Die Entscheidung scheint den langwierigen Streit zwischen den Niederlanden und China zu beenden. Dieser hatte weltweite Automobilhersteller alarmiert, da er eine sich verschärfende Chipknappheit auslöste. Das niederländische Wirtschaftsministerium erklärte, es halte es für den richtigen Zeitpunkt, einen konstruktiven Schritt zu tun und die Anordnung gemäß dem sogenannten Gesetz über die Verfügbarkeit von Gütern auszusetzen. Weitere Gespräche mit den chinesischen Behörden seien in den kommenden Wochen geplant.

Die Situation rund um Nexperia eskalierte im September, als die niederländische Regierung ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges anwendete, um die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen. Dieser Schritt war offenbar eine Reaktion auf Sicherheitsbedenken, die von den USA geäußert wurden. Laut Berichten befürchtete die niederländische Regierung, dass die Technologie des Unternehmens, das Chips für die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik und andere Branchen produziert, "im Notfall nicht mehr verfügbar sein könnte".

China reagierte darauf mit einem Exportverbot für die Fertigprodukte von Nexperia. Die Aktien europäischer Automobilkonzerne reagierten uneinheitlich auf die Nachricht. Die von Stellantis, Dodge und Chrysler stiegen leicht, während die Papiere von Volkswagen, Mercedes und BMW leicht fielen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



