Redcare Pharmacy - Aktie geht steil - 19.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie steigt um +4,87 % auf 63,58€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,58€, mit einem Plus von +4,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -6,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -54,28 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,64 % 1 Monat -28,36 % 3 Monate -34,78 % 1 Jahr -59,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die als unterbewertet gilt, jedoch von Unsicherheiten wie dem CFO-Wechsel und der allgemeinen Marktlage betroffen ist. Insiderkäufe und positive Q4-Zahlen könnten den Kurs beleben, während die hohe Shortquote und Marktbedingungen Risiken darstellen. Langfristig wird das Unternehmen als gut positioniert für stetiges Wachstum angesehen, wobei die Nutzung von Kundendaten als strategischer Vorteil hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.