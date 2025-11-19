    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy
    WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Brennstoffzellenherstellers im zweiten Halbjahr dürfte die Erwartungen verfehlen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch im Nachgang des Zwischenberichts. Die Kaufempfehlung werde jedoch beibehalten angesichts der Bewertung und den Aussichten auf eine bessere operative Entwicklung ab dem kommenden Jahr./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 12,10EUR auf Tradegate (19. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 18
    Kursziel alt: 21
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



