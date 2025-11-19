Tokenwell kündigt großes App-Update im November und Einführung von Smart Buy & Sell im Februar 2026 an

Toronto, ON / 19. November 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) („Tokenwell“ oder das „Unternehmen“), hat heute zwei bevorstehende Produkt-Meilensteine angekündigt: ein größeres App-Update, das für 30. November 2025 geplant ist und mit einem neuen Feature, dem Multi-Exchange- und Wallet-Dashboard, aufwartet, und danach die Einführung von Smart Buy & Sell im Februar 2026.

Großes App-Update im November 2025

Tokenwell wird sein nächstes großes App-Update am oder um den 30. November 2025 veröffentlichen und damit eine modernisierte Benutzeroberfläche und neue Tools für die Portfolioverwaltung einführen. Das Upgrade umfasst ein Multi-Exchange- und Wallet-Dashboard, das Vermögensbestände über zentralisierte Börsen und dezentrale Wallets hinweg konsolidiert. Die dezentrale Portfolio-Unterstützung umfasst Bitcoin- und EVM-Netzwerke, sodass die Benutzer ihre Wallets verbinden und ihre Guthaben sicher und in Echtzeit einsehen können. Tokenwell hält dabei an seinem Ansatz der Wallet-Anwendungen ohne Verwahrungsfunktion fest: Dezentrale Wallet-Verbindungen sind nur zur Ansicht bestimmt, und Tokenwell kann keine Trades ausführen oder auf Gelder in verbundenen DeFi-Wallets zugreifen.

Einführung von Smart Buy & Sell im Februar 2026

Die nächste Phase der Tokenwell-Roadmap, die für Februar 2026 geplant ist, baut auf dem November-Update auf. Mit der Einführung von Smart Buy & Sell wurde eine optimierte Funktion für reibungslose Transaktionen über alle unterstützten zentralisierten Börsen hinweg entwickelt. Das neue Feature ist in das bereits in der Vorgängerversion eingeführte Multi-Exchange-Dashboard integriert und bietet den Benutzern vereinheitlichte Ansichten ihres Portfolios sowie effiziente Kauf- und Verkaufsfunktionen innerhalb einer einzigen Plattform.

Kommentar der Führungsriege

„Diese Updates markieren einen entscheidenden Fortschritt in der Entwicklung von Tokenwell“, so Abraham Theodore, Chief Operating Officer von Tokenwell. „Wir bauen ein vereinheitlichtes und plattformübergreifendes Ökosystem auf, das den Anlegern einen nahtlosen Überblick über ihre gesamten digitalen Assets, sowohl auf zentralisierten Börsen als auch in dezentralen Wallets, bietet. Gleichzeitig bleiben wir unserem Ansatz eines Betriebs ohne Verwahrungsfunktion verpflichtet, bei dem die Benutzer die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten.“