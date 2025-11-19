UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 54,44EUR auf Tradegate (19. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.