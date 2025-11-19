    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations: KI & Quantencomputing - Der Krebstherapie-Durchbruch?

    Onco-Innovations Ltd. und Kuano Ltd. bündeln ihre Kräfte, um mit innovativer Technologie neue Wege in der Krebsforschung zu beschreiten.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations Ltd. hat ein Pilotprojekt mit Kuano Ltd. gestartet, um die Entwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie (A83B4C63) zu beschleunigen.
    • Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, fortschrittliche Technologien wie Computerplattformen und KI-gestütztes Wirkstoffdesign zu nutzen, um neue Krebsbehandlungsmechanismen zu entwickeln.
    • Kuano wird seine quantenfähige Analyseplattform einsetzen, um tiefere Einblicke in die PNKP-Inhibition zu gewinnen und die Strukturoptimierung der Inhibitoren zu unterstützen.
    • Das Pilotprojekt konzentriert sich auf PNKP-Wirkstoffverbindungen und soll im vierten Quartal 2025 Ergebnisse liefern, die in zukünftige Forschungsinitiativen einfließen.
    • Onco-Innovations plant, eine Phase-1-Studie für einen Darmkrebs-Wirkstoffkandidaten im ersten Quartal 2026 zu starten, basierend auf der PNKP-Inhibitor-Technologie.
    • Das Unternehmen strebt eine US-Börsennotierung im Jahr 2026 an, um seine globale Präsenz auszubauen und den Zugang zu institutionellem Kapital zu erleichtern.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0600EUR das entspricht einem Minus von -2,30 % seit der Veröffentlichung.


    Onco-Innovations

    +4,67 %
    +3,85 %
    +30,91 %
    -10,74 %
    +209,39 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
