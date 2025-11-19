So will Air France-KLM den europäischen Luftverkehr verändern

Die Fluggesellschaft Air France-KLM bewirbt sich um einen Einstieg bei der portugiesischen Staats-Airline TAP. Vorstandschef Ben Smith sagte diesbezüglich am Dienstagabend gegenüber Bloomberg: "Wir haben offiziell unser Interesse angemeldet." Dies könnte den europäischen Luftfahrtmarkt erheblich beeinflussen, da auch andere große Airlines wie Lufthanse und IAG Interesse gezeigt haben. Air France-KLM ist damit der erste Konzern, der sich öffentlich zu einem beabsichtigten Einstieg bekennt.



Die portugiesische Regierung hat 44,9 Prozent der Anteile zum Verkauf gestellt, und der Ausgang dieses Bieterwettbewerbs könnte die Marktlandschaft nachhaltig verändern. Die potenziellen Käufer müssen bis zum 22. November ihr Interesse anmelden, und eine endgültige Entscheidung könnte im Sommer fallen. Weitere 5 Prozent sind für die Mitarbeiter von TAP reserviert. Der Staat würde also gut 50 Prozent der Anteile behalten.



Laut Ausschreibung muss es sich bei den Interessenten um Fluggesellschaften oder Luftverkehrskonzerne handeln, die in den vergangenen drei Jahren mindestens einen Umsatz von jeweils fünf Milliarden Euro erzielt haben. Wer den Zuschlag erhält, soll nicht nur vom Preis abhängen, sondern auch von den Plänen, die der Käufer für TAP mitbringt. Der Vorstandschef von Air France-KLM, Ben Smith, erklärte in einem Interview, dass der Konzern bei einem Einstieg die Marke TAP sowie das Drehkreuz in Lissabon erhalten und in das Streckennetz der portugiesischen Airline investieren würde.



Diese strategische Entscheidung könnte Air France-KLM helfen, seine Position auf den lukrativen Strecken zwischen Europa und Brasilien zu stärken, einem Markt, in dem TAP traditionell stark vertreten ist. Auch andere große europäische Fluggesellschaften wie Lufthansa und die Muttergesellschaft von British Airways, International Consolidated Airlines Group (IAG), haben Interesse an TAP signalisiert. Branchenexperten sehen jedoch IAG als einen der stärksten Konkurrenten im Bieterwettbewerb, da der Konzern auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien weniger stark vertreten ist als seine Mitbewerber.

Die Entscheidung der portugiesischen Regierung, die Anteile zu verkaufen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem TAP nach mehreren Verlustjahren wieder schwarze Zahlen schreibt. Im vergangenen Jahr beförderte die Airline rund 16 Millionen Passagiere.





Die Aktie von Air France-KLM ist am Mittwoch knapp 1 Prozent im Plus (13:45 MEZ) und konnte in diesem Jahr bisher ein Plus von über 15 Prozent verzeichnen.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 9,304EUR auf Tradegate (19. November 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.