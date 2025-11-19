Deutsche KMU sehen großen Nutzen der E-Rechnung und fühlen sich zugleich unvorbereitet (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) -



- Bekanntheit der E-Rechnung bei KMU von 36 % auf 48 % gestiegen

- Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet

- Mehrheit fordert Förderprogramme (52 Prozent) und praxisnahe Anleitungen (48

Prozent)

- E-Rechnung kann Bearbeitungszeit um fünf Stunden pro Woche und Kosten um bis

zu 13.500 Euro jährlich senken

- Die deutschlandweite Nutzung der E-Rechnung bereitet den Weg für eine

tiefgreifende Digitalisierung mit Künstlicher Intelligenz in kleinen und

mittelgroßen Unternehmen



Ein großer Teil der deutschen KMU fühlt sich noch nicht ausreichend auf die

Einführung der elektronischen Rechnungsstellung vorbereitet. Das belegt die neue

Studie "Unlocking Growth: Frictionless Trade for SMEs Powered by E-Invoicing and

AI" im Auftrag von Sage (https://www.sage.com/de-de/-/media/files/sagedotcom/ger

many/documents/pdf/downloads/sage_scaleup_report.pdf) , einem führenden Anbieter

von KMU-Software. Zwar ist der Bekanntheitsgrad der elektronischen

Rechnungsstellung im Jahresvergleich gestiegen, aber angesichts der

Herausforderungen bei der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung

wünscht sich die Mehrheit der deutschen KMU mehr Unterstützung von der Politik.







bei der Umsetzung - auch weil das Thema insgesamt noch wenig verbreitet ist.

Dabei liegt der Bekanntheitsgrad in Deutschland mit 48 Prozent sogar über dem

europäischen Durchschnitt (39 %).



Deutsche KMU sehen Politik in der Pflicht



Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sich die Mehrheit der deutschen KMU

eine größere Unterstützung von der Politik wünscht. 52 Prozent fordern

finanzielle Förderprogramme für die Umstellung, 48 Prozent wünschen sich

praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen, und ein Drittel spricht sich für

einheitliche Standards innerhalb Europas aus. Damit wird deutlich, dass vor

allem technische Komplexität und fehlende Orientierung die größten Hindernisse

für einen reibungslosen Übergang zur E-Rechnung darstellen.



"Die Einführung der E-Rechnung darf nicht zu einer administrativen

Zusatzbelastung werden, sondern muss als Chance verstanden werden, Prozesse zu

automatisieren und Transparenz zu erhöhen", kommentiert Christian Mehrtens,

Managing Director Central Europe bei Sage. "Wir unterstützen Unternehmen dabei,

diesen Schritt praxisnah und rechtskonform umzusetzen. Damit ebnen wir ihnen

auch den Weg zu einer umfassenden Digitalisierung mit KI-Einsatz, denn diese





