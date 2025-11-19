    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSage Group AktievorwärtsNachrichten zu Sage Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche KMU sehen großen Nutzen der E-Rechnung und fühlen sich zugleich unvorbereitet (FOTO)

    Frankfurt a.M. (ots) -

    - Bekanntheit der E-Rechnung bei KMU von 36 % auf 48 % gestiegen
    - Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet
    - Mehrheit fordert Förderprogramme (52 Prozent) und praxisnahe Anleitungen (48
    Prozent)
    - E-Rechnung kann Bearbeitungszeit um fünf Stunden pro Woche und Kosten um bis
    zu 13.500 Euro jährlich senken
    - Die deutschlandweite Nutzung der E-Rechnung bereitet den Weg für eine
    tiefgreifende Digitalisierung mit Künstlicher Intelligenz in kleinen und
    mittelgroßen Unternehmen

    Ein großer Teil der deutschen KMU fühlt sich noch nicht ausreichend auf die
    Einführung der elektronischen Rechnungsstellung vorbereitet. Das belegt die neue
    Studie "Unlocking Growth: Frictionless Trade for SMEs Powered by E-Invoicing and
    AI" im Auftrag von Sage (https://www.sage.com/de-de/-/media/files/sagedotcom/ger
    many/documents/pdf/downloads/sage_scaleup_report.pdf) , einem führenden Anbieter
    von KMU-Software. Zwar ist der Bekanntheitsgrad der elektronischen
    Rechnungsstellung im Jahresvergleich gestiegen, aber angesichts der
    Herausforderungen bei der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung
    wünscht sich die Mehrheit der deutschen KMU mehr Unterstützung von der Politik.

    Viele Betriebe wissen zwar um die Effizienzvorteile der E-Rechnung, zögern aber
    bei der Umsetzung - auch weil das Thema insgesamt noch wenig verbreitet ist.
    Dabei liegt der Bekanntheitsgrad in Deutschland mit 48 Prozent sogar über dem
    europäischen Durchschnitt (39 %).

    Deutsche KMU sehen Politik in der Pflicht

    Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sich die Mehrheit der deutschen KMU
    eine größere Unterstützung von der Politik wünscht. 52 Prozent fordern
    finanzielle Förderprogramme für die Umstellung, 48 Prozent wünschen sich
    praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen, und ein Drittel spricht sich für
    einheitliche Standards innerhalb Europas aus. Damit wird deutlich, dass vor
    allem technische Komplexität und fehlende Orientierung die größten Hindernisse
    für einen reibungslosen Übergang zur E-Rechnung darstellen.

    "Die Einführung der E-Rechnung darf nicht zu einer administrativen
    Zusatzbelastung werden, sondern muss als Chance verstanden werden, Prozesse zu
    automatisieren und Transparenz zu erhöhen", kommentiert Christian Mehrtens,
    Managing Director Central Europe bei Sage. "Wir unterstützen Unternehmen dabei,
    diesen Schritt praxisnah und rechtskonform umzusetzen. Damit ebnen wir ihnen
    auch den Weg zu einer umfassenden Digitalisierung mit KI-Einsatz, denn diese
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche KMU sehen großen Nutzen der E-Rechnung und fühlen sich zugleich unvorbereitet (FOTO) - Bekanntheit der E-Rechnung bei KMU von 36 % auf 48 % gestiegen - Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet - Mehrheit fordert Förderprogramme (52 Prozent) und praxisnahe Anleitungen (48 Prozent) - E-Rechnung …