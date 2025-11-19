Deutsche KMU sehen großen Nutzen der E-Rechnung und fühlen sich zugleich unvorbereitet (FOTO)
Frankfurt a.M. (ots) -
- Bekanntheit der E-Rechnung bei KMU von 36 % auf 48 % gestiegen
- Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet
- Mehrheit fordert Förderprogramme (52 Prozent) und praxisnahe Anleitungen (48
Prozent)
- E-Rechnung kann Bearbeitungszeit um fünf Stunden pro Woche und Kosten um bis
zu 13.500 Euro jährlich senken
- Die deutschlandweite Nutzung der E-Rechnung bereitet den Weg für eine
tiefgreifende Digitalisierung mit Künstlicher Intelligenz in kleinen und
mittelgroßen Unternehmen
Ein großer Teil der deutschen KMU fühlt sich noch nicht ausreichend auf die
Einführung der elektronischen Rechnungsstellung vorbereitet. Das belegt die neue
Studie "Unlocking Growth: Frictionless Trade for SMEs Powered by E-Invoicing and
AI" im Auftrag von Sage (https://www.sage.com/de-de/-/media/files/sagedotcom/ger
many/documents/pdf/downloads/sage_scaleup_report.pdf) , einem führenden Anbieter
von KMU-Software. Zwar ist der Bekanntheitsgrad der elektronischen
Rechnungsstellung im Jahresvergleich gestiegen, aber angesichts der
Herausforderungen bei der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung
wünscht sich die Mehrheit der deutschen KMU mehr Unterstützung von der Politik.
Viele Betriebe wissen zwar um die Effizienzvorteile der E-Rechnung, zögern aber
bei der Umsetzung - auch weil das Thema insgesamt noch wenig verbreitet ist.
Dabei liegt der Bekanntheitsgrad in Deutschland mit 48 Prozent sogar über dem
europäischen Durchschnitt (39 %).
Deutsche KMU sehen Politik in der Pflicht
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sich die Mehrheit der deutschen KMU
eine größere Unterstützung von der Politik wünscht. 52 Prozent fordern
finanzielle Förderprogramme für die Umstellung, 48 Prozent wünschen sich
praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen, und ein Drittel spricht sich für
einheitliche Standards innerhalb Europas aus. Damit wird deutlich, dass vor
allem technische Komplexität und fehlende Orientierung die größten Hindernisse
für einen reibungslosen Übergang zur E-Rechnung darstellen.
"Die Einführung der E-Rechnung darf nicht zu einer administrativen
Zusatzbelastung werden, sondern muss als Chance verstanden werden, Prozesse zu
automatisieren und Transparenz zu erhöhen", kommentiert Christian Mehrtens,
Managing Director Central Europe bei Sage. "Wir unterstützen Unternehmen dabei,
diesen Schritt praxisnah und rechtskonform umzusetzen. Damit ebnen wir ihnen
auch den Weg zu einer umfassenden Digitalisierung mit KI-Einsatz, denn diese
