VIK IN CHILE IST NO.1 AUF DER LISTE DER THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025

MARGARET RIVER, Australien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Liste der „The World's 50 Best Vineyards 2025" wurde bei einer Preisverleihung in Margaret River, Westaustralien, enthüllt, wobei Vik (No.1), Millahue, Chile, zum „The World's Best Vineyard 2025" ernannt wurde, gesponsert von Resy & Tock.

Die vollständige Liste 1-50 finden Sie hier.

Vik tritt die Nachfolge des Gewinners von 2024, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal in Rioja, Spanien, an, der jetzt Teil der Hall of Fame ist.

Vik, die No.2 auf der Liste 2024, ist ein bahnbrechendes Weingut und Luxushotel, das sich über ein 4450 Hektar großes Naturschutzgebiet mit 327 Hektar Weinbergen in 12 verschiedenen Mikroklimazonen erstreckt. Das Weingut verbindet nachhaltigen Weinbau mit beeindruckender Architektur.

Schloss Johannisberg (No.2), Rheingau, Deutschland, wurde zum „The Best Vineyard in Europe" ernannt – bekannt als das erste Riesling-Weingut der Welt mit einer über 1200 Jahre alten Weinbautradition. Bodegas Ysios in Rioja, Spanien, ist No.3.

William Drew, Content Director für The World's 50 Best Vineyards, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, The World's 50 Best Vineyards 2025 bekannt zu geben und Vik als The World's Best Vineyard zu ehren. Die diesjährige Liste zeigt die Vielfalt und Innovation der Weingüter, welche die globale Weinszene prägen."

Klein Constantia Wine Estate (No.6), Westkap, Südafrika, wird zum The Best Vineyard in Africa ernannt und erhält den von Jack's Creek gesponserten „Highest Climber Award", der seit 2024 um 35 Plätze gestiegen ist.

Der Preis für „The Best Vineyard in North America" geht an Jordan Vineyard & Winery, Alexander Valley, USA (No.13), das für seine beeindruckenden Erlebnisse inmitten von sanften Hügeln, Olivenhainen und nachhaltigen Weinbergen bekannt ist. 98Wines, Yamanashi, Japan, gewinnt den Preis für „The Best Vineyard in Asia" (No.20) und bietet ein multisensorisches Weinbergserlebnis mit Blick auf den Berg Fuji.

Der Preis für „The Best Vineyard in Australasia" geht an Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Neuseeland (No.26), einem Neuzugang in der Liste, während Aperture Cellars, Sonoma, USA, den Preis für Highest New Entry Award (No.14) erhält.

