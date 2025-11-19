ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Roche-Ziel auf 325 Franken - 'Hold'
- Kursziel für Roche auf 325 Franken angehoben.
- Einstufung bleibt auf "Hold" trotz positiver Daten.
- Giredestrant zeigt vielversprechende Brustkrebs-Studien.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 334,7 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +8,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 234,87 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 325,00CHF was eine Bandbreite von -31,27 %/-2,88 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 325 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Roche Holding - 855167 - CH0012032048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Roche Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ALS-/SMA-Heilungsfortschritte - Risdiplam