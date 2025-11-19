Deutsche Bank Research hebt Roche-Ziel auf 325 Franken - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 334,7 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +8,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 234,87 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 325,00CHF was eine Bandbreite von -31,27 %/-2,88 % bedeutet.