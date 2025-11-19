JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das langfristige Potenzial des Lebensmitteleinzelhandels sei fundamental begrenzt, schrieb Borja Olcese am Dienstag in seiner Analyse der europäischen Branche. Dabei verwies er auf gesättigte Märkte, Überkapazitäten, zunehmenden Wettbewerb sowie veraltete Formate. Nur Jeronimo Martins und Ahold-Delhaize hätten nachhaltig über längere Zeit aus eigener Kraft heraus Wert geschaffen. Insgesamt aber sei die Ergebnisqualität der Supermarktkette gering und die Aktie trotz sinkender Markterwartungen seit Januar 2024 um rund 30 Prozent gestiegen. Olcese präferiert die Tesco-Aktie./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 35,17EUR auf Tradegate (19. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,60

Kursziel alt: 24,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



