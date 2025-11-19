VIENNA INSURANCE GROUP: Optimistischer Ausblick für 2025!
Die Vienna Insurance Group (VIG) schreibt Erfolgsgeschichte und übertrifft alle Erwartungen. Mit einem angestrebten Jahresergebnis von über 1 Milliarde Euro für 2025 setzt sie neue Maßstäbe. Bereits die ersten drei Quartale verzeichnen einen beeindruckenden Anstieg von über 30 %. Die Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse erfolgt am 25. November 2025.
- Die Vienna Insurance Group (VIG) erwartet ein Konzernjahresergebnis vor Steuern von über 1 Mrd. Euro für 2025.
- Das bisher kommunizierte Ergebnis wurde auf eine Bandbreite von 1,10 Mrd. bis 1,15 Mrd. Euro erhöht.
- Das herausragende Ergebnis für die ersten drei Quartale 2025 beträgt rund 873 Mio. Euro, was einem Anstieg von über 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2025 ist für den 25. November 2025 geplant.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- Die VIG ist an der Wiener Börse (ATX) und der Prager Börse (PX) gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe ist am 25.11.2025.
Der Kurs von VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,95 % im Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,35EUR das entspricht einem Plus von +0,78 % seit der Veröffentlichung.
